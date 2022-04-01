На Полтавщині шукають безвісти зниклого Олексія Нетьосова

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29 березня він пішов з дому і не повернувся

Відділ №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції розшукує безвісти зниклого Олексія Володимировича Нетьосова, 1989 року народження, мешканця міста Карлівка Полтавської області. Чоловік 29 березня пішов з дому і на даний час місце перебування його не відоме.

Прикмети: на вигляд 25-30 років, зріст 155-160 см, повної статури, волосся темно-русе коротке. Був одягнений у куртку синього кольору з капюшоном, джинси, сіру футболку, кросівки сірого кольору.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції за телефонами: (05346) 2-20-00; 099-502-02-90 (чергова частина), 095-900-68-24 (карний розшук) або 102.