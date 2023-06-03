На Полтавщині група злочинців тероризувала платоспроможних людей

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На Полтавщині група злочинців шахраювала та вимагала у платоспроможних людей гроші, погрожуючи, фізичною розправою. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області. Відомо, що один із чоловіків організував угрупування за Полтавою. У спільники він залучив чоловіків із кримінальним минулим.

Для заробітку зловмисники підшуковували своїх жертв серед платоспроможних громадян. Далі ретельно продумували план вчинення злочинів та реалізацію шахрайських схем.

Серед злочиних епізодів, чоловіки заволоділи коштами підприємця, який займався продажем одягу з Європи через службу доставки однієї з компаній. Запевнивши чоловіка у надійності підставної особи для здійснення спільної підприємницької діяльності, фігуранти заволоділи майже пів мільйоном гривень постраждалого. А потім висунули йому вимогу щомісяця сплачувати їм 30 тисяч гривень.

Щоб отримати 75 000 гривень від ще одного потерпілого, ділки силою посадили його до автомобіля та вивезли до лісу. Били потерпілого, поки він не погодився віддати озвучену чоловіками суму.

Вчора, 1 червня, поліція Полтави затримала голову угрупування, а трьох його спільників поліцейські затримали у Дніпрі.

Усім чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Окрім того, дії лідера додатково кваліфікували за ч. 2 ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.