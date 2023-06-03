Порівняння цін та опитування ТЪ: які зараз ціни на сезонні овочі та фрукти у Кременчуці

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 542

Звідки потрапляють до Кременчука полуниця, черешня, молоді кабачки, горох та картопля та скільки все зараз коштує

У Кременчуці розпочався сезон смачних ягід, фруктів та овочів. Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся Центральним ринком та місцевими магазинами, аби дізнатися ціни та звідки до Кременчука їдуть такі свіжі сезонні смаколики.

Як кажуть місцеві продавці, зараз молоді огірки, капусту, кабачки, картоплю, буряк та зелений горох вирощує переважно Одеса та Ізмаїл. Помідори та огірки часто возять з теплиць Нікополя та Омельника. Полуницю зараз вирощують усі, тож на прилавках ринку вона з'являється з Умані, Черкасів та Світловодську, але під час подорожі ринком ми помітили бабусь, які торгують місцевою полуницею, зі свого городу. Зустрічається і домашня черешня. А ось стару картоплю, моркву, цибулю та капусту привозять до Кременчуцького ринку з різних місць, вдосталь і місцевої городини.

Середні ціни на центральному ринку Кременчука:

Черешня – 200 гривень за кг;

Полуниця – 65 - 90 гривень за кг;

Кабачки – 50 - 70 гривень за кілограм;

Молода картопля – 50 - 75 гривень за кілограм;

Горох – 65 - 150 гривень за кілограм;

Молода капуста – 50 - 55 гривень за кілограм;

Огірки – 90 - 100 гривень за кілограм;

Помідори – 75 гривень за кілограм;

До речі на деяких прилавках вже лежать навіть привозні, переважно імпортні, абрикоси – 130-250 гривень за кілограм.

Отже, зараз ціни такі, але за словами місцевих продавців, коли овочі почнуть поспівати на городах Кременчуцького району, тоді почнуть падати ціни на ринку. Також ми вирішили порівняти ціни на ринку та у місцевих магазинах.

Середні ціни у магазинах Кременчука:

Черешня – 160 гривень за кг;

Полуниця – 80 гривень за кг;

Кабачки – 60 гривень за кілограм;

Молода картопля – 70 гривень за кілограм;

Огірки – 75 гривень за кілограм;

Помідори – 85 гривень за кілограм;

Як виявилося, деякі овочі та фрукти дешевші у магазинах, а деякі на ринку. Тож де купувати вже вирішувати вам.

До речі, оскільки на полицях ринку та магазинів у Кременчуці вже з'явилися сезонні овочі та фрукти, «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та дізнався у місцевих мешканців, які цьогоріч вирощені овочі та фрукти вони вже куштували.

Відповіді кременчужан дивіться у відео: