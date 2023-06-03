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Поліція затримала чоловіка за розбійний напад на вагітну продавчиню в магазині Полтави

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 121

 

Затриманий  завдав вагітній жінці тілесні ушкодження металевим корпусом від сокири

Підозрюваного в розбійному нападі на вагітну жінку, вчиненому в приміщенні магазину з продажу мобільних телефонів, розташованого по вулиці Небесної Сотні у Полтаві, затримано. Речові докази вилучено, тривають слідчі дії. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Нагадаємо, що 2 червня, близько 14.00, до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад невідомого чоловіка на вагітну 25-річну жінку, яка працювала продавчинею в магазині з продажу мобільних телефонів. Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Полтави та працівники оперативних служб Головного управління поліції області.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що в ході проведення слідчо-оперативних та розшукових заходів, особу правопорушника встановлено та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нападником виявився 39-річний мешканець іншої області, який вже неодноразово мав проблеми із законом. Фігурант проживав у одній із квартир по вулиці Лисенка у Полтаві.

 

За попередньою версією слідства, затриманий  завдав вагітній жінці тілесні ушкодження металевим корпусом від сокири, заволодів мобільним телефоном та втік з місця вчинення злочину. Потерпілу доставлено до медичної установи, де їй надають допомогу лікарі. Наразі речові докази вилучені. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

- Дякую всім поліцейським, які брали участь у розкритті злочину, за професіоналізм та оперативність. Також вдячний громадянам, які постійно надавали корисну інформацію та сприяли роботі поліції. Окремо зазначу, що система відеонагляду «Безпечне місто» повністю себе виправдовує. Адже    інформація з камер відеонагляду цієї мережі суттєво допомогла нам швидко розкрити особливо тяжкий злочин. Переконаний, що така система відеонагляду повинна бути в кожному населеному пункті області. І її потрібно постійно вдосконалювати та розширювати мережу. Адже це необхідно заради безпеки наших громадян, - заявив генерал поліції Євген Рогачов.  
Поліція встановила особу розбійника, який у Полтаві напав на продавчиню, та продовжує його розшук
У Полтаві невідомий напав на продавчиню у магазині: поліція встановлює особу

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини розбійний напад розбій розбійник затримали
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