Поліція затримала чоловіка за розбійний напад на вагітну продавчиню в магазині Полтави

Підозрюваного в розбійному нападі на вагітну жінку, вчиненому в приміщенні магазину з продажу мобільних телефонів, розташованого по вулиці Небесної Сотні у Полтаві, затримано. Речові докази вилучено, тривають слідчі дії. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
Нагадаємо, що 2 червня, близько 14.00, до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад невідомого чоловіка на вагітну 25-річну жінку, яка працювала продавчинею в магазині з продажу мобільних телефонів. Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Полтави та працівники оперативних служб Головного управління поліції області.
Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що в ході проведення слідчо-оперативних та розшукових заходів, особу правопорушника встановлено та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нападником виявився 39-річний мешканець іншої області, який вже неодноразово мав проблеми із законом. Фігурант проживав у одній із квартир по вулиці Лисенка у Полтаві.
За попередньою версією слідства, затриманий завдав вагітній жінці тілесні ушкодження металевим корпусом від сокири, заволодів мобільним телефоном та втік з місця вчинення злочину. Потерпілу доставлено до медичної установи, де їй надають допомогу лікарі. Наразі речові докази вилучені. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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