Завтра у Кременчуці вшанують пам'ять дітей, загиблих від російської агресії

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Мовчазна акція відбудеться у День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

Завтра, 4 червня, об 11.00 перед «дитячою» бібліотекою на Соборній, 12/16 відбудеться Мовчазна акція пам'яті «Нездійсненні пригоди з героями книжок...».

У день День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України всіх небайдужих кременчужан і гостей міста запрошують долучитися та вшанувати пам'ять безневинних маленьких українців.

Нагадаємо, що 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей внаслідок обстрілів окупантів Києва, біля медустанови у Деснянському районі разом з мамою загинула 9-річна дівчинка.



