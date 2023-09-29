Тупик Марка Жмайла та провулок Князя Вітовта: ухвалили нові назви вулиць Кременчука

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Процес дерусифікації та деколонізації у Кременчуці продовжується

У Кременчуці перейменували 12 об’єктів топоніміки в рамках дерусифікації та деколонізації. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 29 вересня.

Зазначимо, ще на засіданні комісії з перейменування не змогли визначитись з назвою провулка Правди та тупика Бригадний і залишили на вибір міським депутатам.

Перелік перейменованих об’єктів топоніміки:

вул. Революціонерів Крюкова вул. Максима Березовського пров. Революціонерів Крюкова пров. Миколи Савченка пров. Спартаківський (мікрорайон Третій Занасип) пров. Князя Аскольда вул. Красноградська вул. Софії Русової пров. Ударний пров. Композитора Вербицького вул. Бригадна (мікрорайон Ревівка) вул. Юрія Липи пров. Бригадний (мікрорайон Ревівка) пров. Гетьмана Сомка пр. Бригадний (мікрорайон Ревівка) пр. Миколи Руденка вул. Утьосова (с. Молодіжне) вул. Ніли Крюкової пров. Бригадирівський (між вул. Хорольською та вул. Підгірною) пров. Льва Євселевського пров. Правди пров. Князя Вітовта тупик Бригадний тупик Марка Жмайла



