Тупик Марка Жмайла та провулок Князя Вітовта: ухвалили нові назви вулиць Кременчука

У Кременчуці перейменували 12 об’єктів топоніміки в рамках дерусифікації та деколонізації. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 29 вересня.
Зазначимо, ще на засіданні комісії з перейменування не змогли визначитись з назвою провулка Правди та тупика Бригадний і залишили на вибір міським депутатам.
|вул. Революціонерів Крюкова
|вул. Максима Березовського
|пров. Революціонерів Крюкова
|пров. Миколи Савченка
|пров. Спартаківський (мікрорайон Третій Занасип)
|пров. Князя Аскольда
|вул. Красноградська
|вул. Софії Русової
|пров. Ударний
|пров. Композитора Вербицького
|вул. Бригадна (мікрорайон Ревівка)
|вул. Юрія Липи
|пров. Бригадний (мікрорайон Ревівка)
|пров. Гетьмана Сомка
|пр. Бригадний (мікрорайон Ревівка)
|пр. Миколи Руденка
|вул. Утьосова (с. Молодіжне)
|вул. Ніли Крюкової
|пров. Бригадирівський (між вул. Хорольською та вул. Підгірною)
|пров. Льва Євселевського
|пров. Правди
|пров. Князя Вітовта
|тупик Бригадний
|тупик Марка Жмайла
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