На Кременчуччині поліція виявила човен з 11 мішками риби та вилучила кілометр сіток

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Загальна вага риби становить 164 кілограми. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків складає понад 16 мільйонів гривень

Вчора, 28 вересня, у межах населеного пункту Липове — Святилівка Кременчуцького району під час патрулювання поліція знайшла гумовий човен з 11 мішками свіжовиловленої риби та вилучили кілометр браконьєрських сіток. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Загальна вага риби — 164 кілограми. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків складає понад 16 мільйонів гривень.

Слідчо-оперативна група вилучила гумовий човен та двигун, а рибу передала працівникам Полтавського рибоохоронного патруля для подальшої її реалізації в дохід держави.

Цього ж дня в районі села Липове поліцейські дістали 14 браконьєрських сіток загальною довжиною понад 1 км із рибою різних видів загальною вагою близько 70 кг. Живу рибу частково випустили у природне середовище, іншу — передали до Полтавського рибоохоронного патруля. Сітки опечатали бірками та передали на відповідальне зберігання з метою подальшого знищення.

Також під час патрулювання поліцейські виявили порушення правил навігації.

На порушників склали 8 адміністративних матеріалів за ч.1 ст.117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Всього з початку дії воєнного стану складено 192 постанови.