Сувеніри та легенди: опитування ТЪ до Дня міста

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 282

Ми попитали у кременчужан, які цікаві факти або легенди про Кременчук вони знають. А також які сувеніри чи гостинці з Кременчука вони зазвичай возять

Сьогодні, 29 вересня, у Кременчуці відзначають 80-ту річницю з дня визволення міста від нацистських загарбників. Тож цього дня «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та попитав у кременчужан, які цікаві факти або легенди про Кременчук вони знають. А також які сувеніри чи гостинці з Кременчука вони зазвичай возять.

У Кременчужан були різні відповіді, тож детальніше дивіться у відео.