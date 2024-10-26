Де у неділю, 27 жовтня, в Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Вчора, 19:46
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 27 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00:
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В.Івасюка, 31-86/46;
- пров. І.Приходька, 3-24;
- вул. І.Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М.Березовського, 7-45;
- пров. М.Савченка, 3-8;
- вул. Республіканська, 1-107;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. К.Ушинського, 1-14;
- пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;
- вул. Х.Алчевської, 2;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-86;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
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