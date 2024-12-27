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Надзвичайні новини

На Полтавщині нетверезий водій спричинив ДТП: постраждали жінка та дитина

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 268

Автівка влетіла в паркан

26 грудня близько 15.20 у селі Зубівка Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda, яким керував 25-річний водій, з'їхав з проїзної частини та зіткнувся з парканом. Унаслідок ДТП постраждали дві пасажирки: 28-річна жінка та 4-річна дитина. Їх госпіталізували до Миргородської лікарні з травмами середньої тяжкості.

Поліціянти встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчий підрозділ поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому травми середньої тяжкості).

Нагадаємо, нещодавно у Миргороді п’яний водій BMW уночі врізався в електроопору — пасажирка отримала травми.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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