Міськрада призначила Григорія Мілітинського командиром добровольчого формування №3

«За» проголосувало 28 депутатів
27 грудня на сесії Кременчуцької міськради 28 голосами «за» призначили Григорія Мілітинського командиром добровольчого формування № 3, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Нагадаємо, про призначення Мілітинського стало відомо кілька днів тому. Він замінить на посаді підполковника Андрія Чуйка, який нещодавно подав рапорт на звільнення.
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