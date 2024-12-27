Міськрада призначила Григорія Мілітинського командиром добровольчого формування №3

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 356

27 грудня на сесії Кременчуцької міськради 28 голосами «за» призначили Григорія Мілітинського командиром добровольчого формування № 3, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

— Його знає все місто, позитивно, зауважень немає, — зазначив міський голова Віталій Малецький. — Я його вже попросив «Ягуар» задекларувати, електричний, на якому він під‘їжджав до виконкому 3 дні тому. Скандалів немає бути — його підвозили.

Нагадаємо, про призначення Мілітинського стало відомо кілька днів тому. Він замінить на посаді підполковника Андрія Чуйка, який нещодавно подав рапорт на звільнення.