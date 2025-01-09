Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Заробіток за лайки на відео у TikTok: правоохоронці Полтавщини розслідують схему шахраїв

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 298 Коментарів: 1

Нині слідчі отримали доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Працівники Полтавського районного управління поліції розслідують справу за фактом шахрайства. Жертві схеми запропонували заробіток у Tik Tok, чоловік лишився 16 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 8 січня.

У рішенні вказали, що у серпні минулого року потерпілий отримав смс-повідомлення від відділу кадрів однієї з компаній щодо заробітку за виконання деяких завдань — йому потрібно було лайкати відео, які надсилали адміністратори у TikTok. 

В ухвалі йдеться, що за кожний лайк була платіжна система та особливий графік. Кожне завдання і статус мало грошову винагороду та щоденні бонуси. Також був наявний особливий графік, де на певне завдання необхідно було надсилати власні гроші — так можна було отримати плату з бонусним заробітком. 

Нині слідчі отримали доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до банківської картки, куди надсилались гроші, номери телефонів, які були закріплені до картки тощо.

Нагадаємо, у TikTok виявили мережу профілів з 2000 акаунтів, створених для дискредитації мобілізації та ТЦК

0
Автор: Телеграф Джерело фото: Getty Images
Теги: TikTok шахрайство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

89
колобок:
Сьогодні, 20:55

... необхідно було надсилати власні гроші — так можна було отримати плату з бонусним заробітком. 

Або конкретний дурень, або вже з голоду пух, що взявся за таку "роботу". Хоча я схиляюсь до першого варіанту - на тій платформі зависає дев'яносто відсотків таких.

... отримав смс-повідомлення від відділу кадрів

нормально так - влаштовуватись на роботу по СМСці...

 

 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх