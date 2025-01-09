Заробіток за лайки на відео у TikTok: правоохоронці Полтавщини розслідують схему шахраїв

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 298 Коментарів: 1

Працівники Полтавського районного управління поліції розслідують справу за фактом шахрайства. Жертві схеми запропонували заробіток у Tik Tok, чоловік лишився 16 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 8 січня.

У рішенні вказали, що у серпні минулого року потерпілий отримав смс-повідомлення від відділу кадрів однієї з компаній щодо заробітку за виконання деяких завдань — йому потрібно було лайкати відео, які надсилали адміністратори у TikTok.

В ухвалі йдеться, що за кожний лайк була платіжна система та особливий графік. Кожне завдання і статус мало грошову винагороду та щоденні бонуси. Також був наявний особливий графік, де на певне завдання необхідно було надсилати власні гроші — так можна було отримати плату з бонусним заробітком.

Нині слідчі отримали доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до банківської картки, куди надсилались гроші, номери телефонів, які були закріплені до картки тощо.

Нагадаємо, у TikTok виявили мережу профілів з 2000 акаунтів, створених для дискредитації мобілізації та ТЦК