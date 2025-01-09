У Кременчуці мінятимуть опори контактної мережі за майже 2 млн грн

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 2

Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана замовило демонтаж і встановлення опор контактної мережі. Роботи триватимуть по всьому місту до кінця 2025 року. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що дві закупівлі проводились без електронної системи, договори підписали з товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Укрмережбудмонтаж». Демонтаж старих опор вартує 771 тис. 768 грн, а встановлення — 1,3 млн грн.

Як вказано в аналітичній системі YouControl, ТОВ «Укрмережбудмонтаж» зареєстрували у 2008 році у Кременчуці. Керівником і власником є Олександр Сідлецький. З аналітичної системи Clarity Project стало відомо, що загалом «Укрмережбудмонтаж» має 114 підписаних договори на понад 73 млн грн.

Нагадаємо, КТУ майже на 1 мільйон гривень закуповує проїзні квитки.