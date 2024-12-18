КТУ майже на 1 мільйон гривень закуповує проїзні квитки

Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана замовляє понад 14,5 мільйонів проїзних квитків на 2025 рік. Очікувана вартість — 908 тисяч 100 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
У тендерній документації вказано, що з цих обсягів, 12 мільйонів штук — це одноразові квитки на проїзд у тролейбусі, 2,5 млн — це одноразові квитки на проїзд у автобусі. Все інше — це проїзні квитки для студентів, школярів та підприємств на проїзд в автобусі та в тролейбусі, або комбінованого типу.
Нагадаємо, цьогоріч у кременчуцьких тролейбусах не вмикатимуть опалення задля економії.
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