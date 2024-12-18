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Уночі Україну атакували 81 російський безпілотник: над Полтавщиною збивали БпЛА

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 2

 

Збито 51 російський безпілотник, зокрема й над Полтавщиною, ще 30 БпЛА локаційно втрачені

У ніч на 18 грудня армія РФ вкотре атакувала Полтавщину та ще дев’ять областей України безпілотниками. Уночі в області працювала протиповітряна оборона. Про це інформують у пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Чергова дронова атака розпочалася напередодні увечері. Російська армія запустила 81 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотникі інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Станом на 9.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

— Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила, — повідомляють у Командуванні ПС ЗСУ.

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

Нагадаємо, вранці 17 листопада кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили БПЛА дрони ППО Шахеди
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