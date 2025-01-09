Трагічний випадок обірвав життя військового з Кременчуччини Олександра Столяра

4 січня у Житомирі попрощалися із воїном Олександром Столяром, життя якого обірвалося напередодні Нового року. Про це повідомила Житомирська міська рада та пресслужба Семенівської громади.
Столяр Олександр Миколайович народився 24 грудня 1993 року у селі Устимівка на Полтавщині, де пройшли його дитинство та юність. Після закінчення місцевої ЗОШ здобув професію електрогазозварника в ПТУ № 26 міста Кременчук. Працював у сфері приватного бізнесу. Надалі життя Олександра було нерозривно пов’язане з військовою службою: проходив строкову військову службу в лавах ЗСУ, а згодом уклав контракт з НГУ ЗСУ.
Під час війни РФ проти України захищав східні рубежі Батьківщини. Навіть після важкого поранення в червні 2022 року Олександр не залишив службу, повернувшись у стрій до побратимів.
За мужність і самовідданість він був нагороджений відзнакою «Ветеран війни — Учасник бойових дій», а також чисельними грамотами та подяками.
30 грудня 2024 року трагічний випадок обірвав життя мужнього воїна-захисника.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
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