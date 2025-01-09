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Трагічний випадок обірвав життя військового з Кременчуччини Олександра Столяра

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 43

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким 

4 січня у Житомирі попрощалися із воїном Олександром Столяром, життя якого обірвалося напередодні Нового року. Про це повідомила Житомирська міська рада та пресслужба Семенівської громади.

Столяр Олександр Миколайович народився 24 грудня 1993 року у селі Устимівка на Полтавщині, де пройшли його дитинство та юність. Після закінчення місцевої ЗОШ здобув професію електрогазозварника в ПТУ № 26 міста Кременчук. Працював у сфері приватного бізнесу. Надалі життя Олександра було нерозривно пов’язане з військовою службою: проходив строкову військову службу в лавах ЗСУ, а згодом уклав контракт з НГУ ЗСУ.

— Разом із дружиною виховували донечку. Попри складні обставини, він знаходив час для саморозвитку: вступив до ДУ ім. Григорія Сковороди в Переяславі за спеціальністю «Політологія». На жаль, омріяний диплом вже не судилося отримати. Добра, розсудлива людина із загостреним почуттям справедливості. Любив життя, природу, захоплювався риболовлею, — розповідають у міськраді.

Під час війни РФ проти України захищав східні рубежі Батьківщини. Навіть після важкого поранення в червні 2022 року Олександр не залишив службу, повернувшись у стрій до побратимів.

За мужність і самовідданість він був нагороджений відзнакою «Ветеран війни — Учасник бойових дій», а також чисельними грамотами та подяками.

30 грудня 2024 року трагічний випадок обірвав життя мужнього воїна-захисника. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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