У Повітряних силах повідомляють, що уламки збитих дронів пошкодили будинки на Полтавщині, в ОВА — заперечують

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 606

У ніч на 12 січня Росія атакувала Україну 94 ударними безпілотниками із Міллерово, Орла, Брянська та Курська, повідомили Повітряні сили України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджене збиття 60 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих російських безпілотників пошкоджені кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлось без жертв та постраждалих).

Однак Полтавська облвійськадміністрація о 10.12 повідомила, що влучань на території області не зафіксовано.