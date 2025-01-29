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Спорт

Найкраща у збірній: вихованка ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Софія Татара виборола «бронзу» чемпіонату України з дзюдо

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 147 Партнерський проєкт

 Спортсменка з Горішніх Плавнів стала єдиною представницею збірної Полтавської області, яка посіла на цих змаганнях призове місце

Чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів віком до 15 років проводився минулого місяця в Тернополі. У ньому, за інформацією організаторів, взяли участь 593 дзюдоїсти з 23 регіонів нашої країни та Києва, із них 22 — учасники збірної Полтавської області, серед яких були представники ДЮСШ № 1 та ОДЮСШ «Олімпійські надії» з Горішніх Плавнів. За нагороди національної першості змагалися дівчата у шести вагових категоріях (до 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг та до 57 кг) та юнаки — також у шести категоріях: до 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг та 60 кг.

За підсумками змагань вихованка ДЮСШ № 1 14-річна Софія Татара виборола бронзову нагороду у ваговій категорії до 57 кг. Тренери дзюдоїстки — Ігор Горяшин та Олександр Федоренко. За словами Ігоря Горяшина, у ваговій категорії Софії Татари було 30 суперниць. Вона провела шість зустрічей, з яких одну програла та п’ять виграла.

«Нашим спортсменам було важко, бо рівень змагань був високим», — зазначив тренер.

Ігор Горяшин також зауважив, що це перша нагорода чемпіонату України його вихованки, хоча вона взяла участь в чемпіонаті країни вже втретє. Софія Татара задоволена тим, як «відборолася цього разу». Суперниці дівчини були з Вінницької, Київської, Рівненської областей. Найважчою, з її слів, була боротьба за третє місце зі спортсменкою із Львівської області.

«Запам’яталися підтримка тренерів збірної Полтавщини та їхні привітання, коли я виборола бронзу», — розповіла дівчина.
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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні дзюдо
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