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Кременчук, Полтавщина

Кременчуцькі можновладці мають погоджувати закордонні поїздки із облвійськадміністрацією — рішення Ради оборони

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 311

 

Такі поїздки будуть погоджувати на засіданнях Ради оборони області після надання посадовцями відповідних документів

Відтепер кременчуцькі можновладці мають погоджувати усі свої міжнародні робочі та офіційні поїздки. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області 15 січня 2025 року.

У документі зазначено, що усі представники органів місцевого самоврядування та депутати місцевих рад будуть погоджувати направлення за кордон у службові відрядження та офіційні й робочі візити. Розглядати їх будуть на засіданнях Ради оборони області.

Чиновники також мають надавати на розгляд Ради оборони документи з відомостями щодо термінів відрядження, мети, цілей, запланованих зустрічей та країн перебування. Також по завершенню закордонної поїздки вони матимуть звітувати щодо результатів відрядження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що наприкінці року у Швейцарію їздив перший заступний міського голови Кременчука Володимир Пелипенко. А минулого червня за кордоном перебували керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита та заступник міського голови Руслан Проценко.

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Депутати облради «гальмують» розслідування справи чиновника, який їздив за кордон під прикриттям службового відрядження


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: fakty.com.ua
Теги: виїзд за кордон рада оборони області відрядження
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