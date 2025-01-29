На Кременчуччині підприємство не сплатило в бюджет громади 700 тис. грн за оренду землі: гроші повернули через суд

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Селищна рада кілька років тому змінила грошову оцінку ділянки, проте підприємство увесь час сплачувало оренду за старою ціною

Приватне акціонерне товариство «Козельщинський райагропостач» не сплатило до бюджету Козельщинської громади 700 тис. грн за оренду земельної ділянки: гроші повернули після рішення суду. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що земельну ділянку площею 4,6 га підприємство взяло в оренду ще у 2012 році. Через кілька років Козельщинська селищна рада на сесії затвердила технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель, яка набула чинності у січні 2020 року.

Проте підприємство й надалі сплачувало оренду за старою ціною. Як наслідок — бюджет громади щорічно недоотримував кошти.

На захист інтересів Козельщинської громади стала Глобинська окружна прокуратура та ініціювала позов.

Нині судове рішення виконане, а гроші до бюджету громади відшкодували.

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