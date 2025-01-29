Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим захисником Русланом Трояном

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 358

У четвер, 30 січня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Русланом Трояном. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загинув захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 13 березня 2022 року.

Прощання та поховання Руслана Трояна відбудеться завтра, 30 січня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.