Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим захисником Русланом Трояном

У четвер, 30 січня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Русланом Трояном. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що загинув захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 13 березня 2022 року.
Прощання та поховання Руслана Трояна відбудеться завтра, 30 січня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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