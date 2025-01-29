Будинок, земля і зарплата: що задекларувала ексголова комісії Кременчуцької міжрайонної МСЕК

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Колишня очільниця комісії Кременчуцької міжрайонної медико-соціальної експертної комісії № 1 (МСЕК) Ольга Шумило подала декларацію про доходи за 2024 рік. У ній жінка вказала нерухомість, машину та доходи. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Лікарка задекларувала будинок та земельну ділянку у Кременчуці, якими володіє з 2023 року. Жінка має спільну часткову власність на нерухомість — 50%. Іншу половину має Сергій Шумило. Житловий будинок площею 88.3 м² на момент купівлі коштував 300 тисяч гривень, а земельна ділянка площею 930 м² — 255 тисяч гривень.

Жінка також задекларувала кросовер NISSAN ROGUE 2016 року випуску, яким користується з 2020 року. Власницею машини є Катерина Забродна. Вартість авто у декларації не вказали.

Шумило також вказала заробітну плату за рік — 253 тис. 182 гривні та пенсію — 41 тис. 638 гривень. У 2023 році жінка мала кредит у розмірі 100 тисяч гривень. У 2023 та 2024 роках лікарка не декларувала заощаджень.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України прийняла в цілому закон, який ліквідовує медико-санітарні експертні комісії (МСЕК) із 2025 року. Їх замінять експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях, які займатимуться оцінюванням повсякденного функціонування особи. Голови МСЕК, які працювали до 2025 року, не матимуть права брати участь у новій системі