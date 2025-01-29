На Полтавщині запрацював перший мобільний аптечний пункт

Поки що він охоплює 5 сіл Полтавської громади, проте в планах розширити на Карлівську та Решетилівську громади
На Полтавщині розпочав свою роботу перший мобільний аптечний пункт. Про це інформують у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Спочатку він обслуговуватиме 5 сіл Полтавської громади, проте у планах розширити його географію та зробити регулярними виїзди до 15 населених пунктів Карлівської та Решетилівської громад.
Основним завданням діяльності такого мобільного аптечного пункту є покращення доступності ліків у найвіддаленіші куточки країни, зазначає міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Перша така мобільна аптека запрацювала торік на Харківщині. Далі проєкт успішно реалізували ще в 14 областях України.
Щоб отримати ліки в мобільній аптеці за програмою «Доступні ліки», необхідно мати мобільний телефон та отримати код підтвердження електронного рецепта.
Інформацію про час та місце прибуття мобільного аптечного пункту можна дізнатися у сімейного лікаря чи органах місцевого самоврядування. Також відповідні інформаційні листівки будуть розповсюджені у місцях скупчення людей у громадах.
Нагадаємо, отримали ліцензії на продаж ліків і відділення «Укрпошти».
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