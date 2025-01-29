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Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині запрацював перший мобільний аптечний пункт

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 210

 

Поки що він охоплює 5 сіл Полтавської громади, проте в планах розширити на Карлівську та Решетилівську громади

На Полтавщині розпочав свою роботу перший мобільний аптечний пункт. Про це інформують у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Спочатку він обслуговуватиме 5 сіл Полтавської громади, проте у планах розширити його географію та зробити регулярними виїзди до 15 населених пунктів Карлівської та Решетилівської громад.

Основним завданням діяльності такого мобільного аптечного пункту є покращення доступності ліків у найвіддаленіші куточки країни, зазначає міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

— Тут відпускаються лікарські засоби як за рецептом, так і безрецептурні, а також ті, що підлягають реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки», тобто їх вартість повністю або частково покриває держава, — додає міністр.

Перша така мобільна аптека запрацювала торік на Харківщині. Далі проєкт успішно реалізували ще в 14 областях України.

Де шукати мобільний аптечний пункт та як придбати ліки

Щоб отримати ліки в мобільній аптеці за програмою «Доступні ліки», необхідно мати мобільний телефон та отримати код підтвердження електронного рецепта.

Інформацію про час та місце прибуття мобільного аптечного пункту можна дізнатися у сімейного лікаря чи органах місцевого самоврядування. Також відповідні інформаційні листівки будуть розповсюджені у місцях скупчення людей у громадах.

Нагадаємо, отримали ліцензії на продаж ліків і відділення «Укрпошти».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: apteka.ua
Теги: мобільні аптеки аптечний пункт МОЗ України
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