У Полтаві жінка випала з другого поверху і померла

28 січня близько 21.30 на вулиці Магдебурзького Права у Полтаві 86-річна місцева мешканка випала з вікна другого поверху багатоквартирного житлового будинку. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Жінку з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації, але, попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося.
Поліція проводить слідчі дії для з’ясування всіх обставин події. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».
Нагадаємо, що у грудні у Полтаві з вікна 6-го поверху випала 14-річна дівчина.
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