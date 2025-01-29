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Надзвичайні новини

Неповнолітня кременчужанка підпалила автівку військового: справу передали до суду 

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 716

 

Дівчина знайшла автомобіль, сфотографувала та відправила своїм кураторам на погодження, а потім облила машину запалювальною рідиною та намагалася підпалити

У Кременчуці судитимуть неповнолітню дівчину за підпал автомобіля військовослужбовця. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування слідчі довели, що у серпні 2024 року дівчина отримала у Телеграмі повідомлення з пропозицією за грошову винагороду підпалити автомобіль українського військового.

Згодом вона знайшла припарковану автівку кольору «хакі», сфотографувала та відправила своїм кураторам на погодження. Отримавши схвальну відповідь, вона придбала у магазині запалювальну рідину, вилила її на капот та лобове скло автівки і спробувала підпалити. Проте зробити цього дівчині так і не вдалося через несправність запальнички. 

Наступного дня дівчина знайшла іншу автівку військовослужбовця, так само облила її і підпалила. Усі свої дії вона знімала на телефон, аби відзвітуватися перед замовниками.

Наразі слідство завершено, а справу передали до суду. Підозрюваній інкримінують незакінчений замах на перешкоджання та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше у пресслужбі СБУ повідомляли, що обвинувачена — 16-річна студентка місцевого коледжу, вона підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на східному фронті.

Зазначимо, що минулого літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: підпал автомобіль військові ЗСУ неповнолітня суд прокуратура
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