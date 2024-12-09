У Полтаві з вікна 6-го поверху випала 14-річна дівчина — поліція встановлює обставини трагедії

Учора, 8 грудня, близько 8.00 до Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Київське Шосе у Полтаві із 6 поверху випала дитина.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, із вікна 6-го поверху випала 14-річна дівчинка. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці. Наразі слідчі та поліцейські ювенальної превенції встановлюють причини і обставини події.
Слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня у Кременчуці хлопець випав з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка, а вранці з вікна випала жінка.
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