Минулої доби на Полтавщині були пограбування, крадіжки, шахрайства та наркозлочини

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 275

На лінію «102» протягом минулої доби від громадян надійшло понад 760 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 192 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

1 грабіж;

13 крадіжок;

12 шахрайств;

1 факт незаконного заволодіння автотранспортом;

3 факти незаконного обігу зброї;

2 наркозлочин та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 56 злочинів.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині було перевірено 772 особи та близько 900 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов’язки, — йдеться у повідомленні.

Оперативно інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-боту Нацполіції можна за посиланням.

Нагадаємо, учора в Полтаві з вікна 6-го поверху випала 14-річна дівчина. Від отриманих тілесних ушкоджень вона загинула. Поліція встановлює обставини трагедії.