Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
Олена Шуляк
Голова партії «Слуга Народу», народний депутат

Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти

Сьогодні, 09:24
91
Блоги

Навчання для ветеранів: держава компенсує до 45 тис. грн на освіту

Українська влада продовжує допомагати захисникам та захисницям здобувати нові навички, знання та освіту, щоб легше й швидше адаптуватися до мирного життя, нагадує голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

Так, до 15 прожиткових мінімумів – зараз це 45,4 тис. грн – держава компенсує за професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, здобуття нової спеціальності та навчання в магістратурі. Ця сума, говорять у партії "Слуга Народу", покриває вартість навчання за контрактом або повністю, або більшу частину суми.

Скористатися компенсацією, додають у політичній силі, можуть самі ветерани, ветеранки, їхні рідні – дружина або чоловік та діти до 23 років, члени загиблих чи померлих ветеранів війни, захисників і захисниць, а також ті, хто мають особливі заслуги перед Україною, та їхні рідні.

Щоб отримати компенсацію, повідомляють у партії "Слуга Народу", необхідно:

  • обрати заклад освіти;
  • подати заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики (при ОВА, райдержадміністрації, міськвиконкомі тощо) за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання або за місцем фактичного проживання або перебування;
  • отримати направлення на навчання;
  • підписати тристоронній договір (структурний підрозділ з питань ветеранської політики – навчальний заклад – ветеран, ветеранка або член сім'ї. 

"Повернення до мирного життя – складний, але важливий етап для кожного ветерана чи ветеранки. Йдучи на війну, вони залишили в тилу рідних і близьких, залишили свою роботу, а подекуди свій бізнес і партнерів. Саме тому завдання держави підставити плече нашим Героям, допомогти фізично та психологічно відновитися, відкрити бізнес, знайти роботу – загалом максимально повернути те життя, яке вони мали до армії. Ветеранам і ветеранкам не потрібна милостиня, їм потрібний шанс. Шанс стати успішним лідером громади чи політиком. Шанс стати успішним підприємцем. Шанс повернутися до своєї старої чи отримати нову високооплачувану професію. І українська влада – Президент, Кабмін, парламент, зокрема й партія "Слуга Народу" – подбали, щоб запрацювали такі конкретні можливості, як-от ця вищезгадана програма, за якою компенсується вартість навчання на контрактній формі", – говорить Олена Шуляк.

У партії "Слуга Народу" також нагадують, що ветерани та ветеранки, їхні дружини або чоловіки можуть отримати й до 1 млн грн на створення або розширення власного бізнесу. Кошти виділяють у межах державної програми "Власна справа".

Виплачує держава, окрім цього, і компенсації працедавцям, які працевлаштували ветерана чи ветеранку. До 8 тис. грн щомісяця протягом пів року на оплату їхньої праці, а також до 120 тис. грн для того, щоб обладнати місце для ветерана чи ветеранки з інвалідністю, який чи яка повернулися на свою роботу.

В політсилі "Слуга Народу" також зазначають на необхідності впровадження податкових стимулів для бізнесу, що працевлаштовує захисників і захисниць, що пройшли війну. "Щонайменше, що потрібно зробити ще – забезпечити податкові пільги для бізнесу, який активно працевлаштовує ветеранів. На цьому ми наголошуємо разом із колегами зі "Слуги Народу". Комплексна система підтримки ветеранів є важливою складовою соціальної стабільності та економічного розвитку країни. І працевлаштування ветеранів – один із ключових кроків у цьому напрямку", – резюмує вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", в Україні вперше на загальнодержавному рівні реалізується цілісна модель ветеранської політики, яка охоплює всі ключові сфери – від медичної реабілітації до розвитку бізнесу.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
25.07.2025, 16:31
1 748
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
22.07.2025, 09:44
1 340
Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
6.08.2025, 11:40
682

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх