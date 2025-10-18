Переказ грошей на «захищений рахунок»: у Кременчуці розслідують справу про шахрайство на понад 600 тис. грн

Крюківський райсуд дозволив слідчим тимчасовий доступ до даних мобільного номера можливих причетних до справи про шахрайство на понад 600 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали суду за 14 жовтня.
За матеріалами справи, 18 вересня жителю Кременчука зателефонувала невідома жінка. Вона представилася співробітницею «служби безпеки» банку й повідомила, що через збій у системі та воєнний стан у них виникли проблеми із захистом персональних даних. Щоб «зберегти гроші», чоловіку нібито потрібно було переказати кошти на «захищений рахунок».
Після короткої розмови жінка сказала, що з ним зв’яжеться «персональний оператор».
Надалі чоловіку надійшов виклик у застосунку WhatsApp — цього разу з іншого номера. Невідома представилась його оператором і почала покроково пояснювати, що робити для «захисту рахунку».
Вказано, що жінка переконала потерпілого виконувати її вказівки у мобільному банкінгу. Чоловік тривалий час залишався з нею на зв’язку, виконував усі дії, які вона диктувала, і кількома переказами відправив свої кошти на чужий рахунок.
За цей час чоловік спочатку переказав кошти зі своєї кредитної картки на зарплатну, а потім вісім разів перераховував гроші на інший рахунок, який йому продиктували. Загальна сума втрат — 668 007 гривень.
Після того як потерпілий зрозумів, що його ошукали, він звернувся до банку та поліції. Відомості про злочин внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).
