Переказ грошей на «захищений рахунок»: у Кременчуці розслідують справу про шахрайство на понад 600 тис. грн

Олена Шуляк
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Кременчук, Надзвичайні новини

Переказ грошей на «захищений рахунок»: у Кременчуці розслідують справу про шахрайство на понад 600 тис. грн

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 91

Поліція розпочала кримінальне провадження, але особу, яка телефонувала, поки не встановили

Крюківський райсуд дозволив слідчим тимчасовий доступ до даних мобільного номера можливих причетних до справи про шахрайство на понад 600 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали суду за 14 жовтня.

За матеріалами справи, 18 вересня жителю Кременчука зателефонувала невідома жінка. Вона представилася співробітницею «служби безпеки» банку й повідомила, що через збій у системі та воєнний стан у них виникли проблеми із захистом персональних даних. Щоб «зберегти гроші», чоловіку нібито потрібно було переказати кошти на «захищений рахунок».

Після короткої розмови жінка сказала, що з ним зв’яжеться «персональний оператор».

Надалі чоловіку надійшов виклик у застосунку WhatsApp — цього разу з іншого номера. Невідома представилась його оператором і почала покроково пояснювати, що робити для «захисту рахунку».

Вказано, що жінка переконала потерпілого виконувати її вказівки у мобільному банкінгу. Чоловік тривалий час залишався з нею на зв’язку, виконував усі дії, які вона диктувала, і кількома переказами відправив свої кошти на чужий рахунок.

За цей час чоловік спочатку переказав кошти зі своєї кредитної картки на зарплатну, а потім вісім разів перераховував гроші на інший рахунок, який йому продиктували. Загальна сума втрат — 668 007 гривень.

Після того як потерпілий зрозумів, що його ошукали, він звернувся до банку та поліції. Відомості про злочин внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, блогерка з Кременчука Ксюша Манекен заявляє про крадіжку коштів з рахунку на загальну суму у 6 млн грн.

1
Автор: Телеграф Джерело фото: Волинські новини
Теги: афера шахраї
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх