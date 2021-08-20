Можновладці розглядають кілька варіантів, щоб залишити військовий ліцей у Кременчуці

Сьогодні, 08:46 Переглядів: 157

До навчання залишаються лічені дні, а подальша доля функціонування Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою й досі не відома. До редакції «Телеграфу» звернулася одна з мам ліцеїстів.

- Коли подавали документи, нам обіцяли, що син буде жити в казармі. 25 серпня ми мали залишити сина з речами у навчальному закладі. Нам говорять, що жити вони мають у гуртожитку, де немає казармової системи? чому мій син має жити у гуртожитку якщо він з Кременчука? Говорять, що хочуть перевезти у Градизьк. Зараз нічого не зрозуміло. Нам нічого не говорять, що буде далі. Хочеться, щоб син продовжував військову справу, - повідомила Тетяна.

«Хто навчається - будуть випускатися з цього ліцею»

На сайті Полтавської обласної державної адміністрації опублікували позицію директора департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Віти Ковальської.

Згідно з розміщеною інформацією, заклад не закривають, але основною перепоною є приміщення в якому проживають ліцеїсти - воно не відповідає санітарним вимогам. Навчання з моменту створення закладу освіти ліцеїсти проходило на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка, адже в ліцеї відсутні навчальні приміщення.

- Щоб покращити умови проживання учнів Кременчуцького військового ліцею, ми їх переведено в гуртожиток Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка. Зараз про закриття ліцею як навчального закладу мова не йде. Ті, хто там нині навчається, будуть випускатися з цього ліцею, – зазначила Віта Ковальська, додавши, що заклад готується до початку нового навчального року.

Проте в позиції директора профільного департаменту не вказано, чому за стільки років не звертали увагу й не провели капітальний ремонт приміщення, який знаходиться у підпорядкування області. Водночас Департамент освіти і науки облдержадміністрації розробляє алгоритм створення нового військового закладу. Чи будуть два військові заклади у Кременчуці та Градизьку працювати паралельно, чи залишать лише один? Питання залишається відкритим.

Влада Кременчука в пошуках приміщення й обміну зі спортсменами

На засіданні виконкому міський голова Кременчука Віталій Малецький зауважив, що військовий ліцей має бути юридичною особою й має працювати у Кременчуці, де готуватимуть фахових військових. За військовими має бути необхідна інфраструктура, вчителі та взаємодія з військовими частинами.

- Які військові частини розташовані у Градизьку? З ким вони будуть взаємодіяти? З ким майбутні офіцери будуть спілкуватися? - сказав Віталій Малецький.

Він додав, що військові ліцеї мають підпорядковуватися Міністерству оборони України і мають бути включеними в структуру військових вишів. Тому вони клопотатимуть разом з нардепом Максимом Березіним, який працює профільному комітеті, щоб Міністерство оборони створило вертикаль військових ліцеїв України.

Зараз розглядають варіант розмістити Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою в приміщенні колишньої школи №15 (нагірна частина), де знаходиться спортивна школа «Авангард», яку можуть перевести в приміщення колишнього навчально-виробничого комбінату, що на Молодіжному.

Варто зауважити, що доля військового ліцею Кременчука вирішується у владних кабінетах Полтави та Кременчука. Чиновники області (крім кременчуцьких) бачать ліцей у складі педколеджу з наступним переселенням до Градизька. Місцеві представники влади хочуть залишити військовий ліцей у Кременчуці.