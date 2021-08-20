«Де є талант - там є майбутнє!»: у Кременчуцькій виховній колонії відбувся святковий концерт

Вихованці колонії показали «всю багатогранність української культури: народні танці, творчість, силу духу, музику української душі»
Молюсь за тебе, Україно,
І сили свої віддаю,
Щоб відродити із руїни
І дух, і славу бойову.
Яскравий, змістовний та дійсно цікавий концерт відбувся 19 серпня у Кременчуцькій виховній колонії з нагоди Дня Незалежності. Захід називався «30 причин пишатися Україною», і вихованці колонії довели, що їм дійсно є чим пишатися.
У концерті брали участь як мешканці колонії, так і персонал та запрошені артисти - але працювали вони як один злагоджений колектив.
Зі сцени пролунав державний гімн, а потім учасників та гостей заходу привітав та благословив протоієрей УПЦ отець Євгеній, висловивши сподівання, що хлопці не затримаються надовго у стінах колонії. Адже там, де є краса й талант, там є любов, і є майбутнє.
Під час концерту лунали пісні та вірші, які торкалися не тільки одвічних тем - Батьківщини та родини, а й місця сучасної України у світі. Хлопці розповіли, чим може пишатися наша держава та продемонстрували власні таланти.
Особливо глядачів вразили виступи юних силачів та гімнастів: здавалося, що на сцені професійні спортсмени з неабиякими артистичними здібностями. Хлопці показали елементи бойового гопака, вправність в акробатиці та роботі з гирями, злагоджену командну роботу. А гімнастичні піраміди у виконанні вихованців колонії були гідні найвищої оцінки.
Наприкінці заходу відбулося нагородження усіх причетних до організації концерту.
Начальник Кременчуцької виховної колонії Олександр Сайко поділився з журналістами враженнями від творчості вихованців:
Юні артисти теж отримали задоволення від концерту.
Олег з Одеси:
Андрій з Вінниці:
Імена вихованців Кременчуцької виховної колонії змінені.