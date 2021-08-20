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Кременчук, Культура, Кременчуг, Фотоколекція

«Де є талант - там є майбутнє!»: у Кременчуцькій виховній колонії відбувся святковий концерт

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 246

 

Вихованці колонії показали «всю багатогранність української культури: народні танці, творчість, силу духу, музику української душі»
Фото: Артем Коваленко

Молюсь за тебе, Україно,

І сили свої віддаю,

Щоб відродити із руїни

І дух, і славу бойову.

Яскравий, змістовний та дійсно цікавий концерт відбувся 19 серпня у Кременчуцькій виховній колонії з нагоди Дня Незалежності. Захід називався «‎30 причин пишатися Україною», і вихованці колонії довели, що їм дійсно є чим пишатися.

У концерті брали участь як мешканці колонії, так і персонал та запрошені артисти - але працювали вони як один злагоджений колектив.

Зі сцени пролунав державний гімн, а потім учасників та гостей заходу привітав та благословив протоієрей УПЦ отець Євгеній, висловивши сподівання, що хлопці не затримаються надовго у стінах колонії. Адже там, де є краса й талант, там є любов, і є майбутнє.

Під час концерту лунали пісні та вірші, які торкалися не тільки одвічних тем - Батьківщини та родини, а й місця сучасної України у світі. Хлопці розповіли, чим може пишатися наша держава та продемонстрували власні таланти.

Особливо глядачів вразили виступи юних силачів та гімнастів: здавалося, що на сцені професійні спортсмени з неабиякими артистичними здібностями. Хлопці показали елементи бойового гопака, вправність в акробатиці та роботі з гирями, злагоджену командну роботу. А гімнастичні піраміди у виконанні вихованців колонії були гідні найвищої оцінки.

Наприкінці заходу відбулося нагородження усіх причетних до організації концерту.

Начальник Кременчуцької виховної колонії Олександр Сайко поділився з журналістами враженнями від творчості вихованців:

- Насправді, в мене руки болять від оплесків! Я не був на жодній репетиції, і скажу чесно: концерт вийшов дуже насиченим та яскравим. Зі сцени хлопці показали свою любов до України, до мами, до пісні, показали, яких успіхів досягли у спорті. Звісно, всі, хто брав участь у підготовці номерів, будуть заохочені. А кожне заохочення – це крок до дострокового звільнення. Хлопці – молодці!

Юні артисти теж отримали задоволення від концерту.

Олег з Одеси:

- Концерт називався «‎30 причин пишатися Україною», і ми спробували показати всю багатогранність української культури: народні танці, творчість, силу духу, музику української душі. Нам дійсно подобаються такі заходи, добре мати можливість зі сцени продемонструвати іншим свої таланти.

Андрій з Вінниці:

- Захід був класний! Чудово, що в нас є можливість показати свої вміння. Звісно, я хвилювався – адже вперше виступав на сцені та ще й перед камерами! На волі такого не було.

Імена вихованців Кременчуцької виховної колонії змінені.

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Автор: Тамара Зінченко Фото: Артем Коваленко
Теги: колонія концерт День Незалежності
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