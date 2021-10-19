Куди телефонувати кременчужанам, якщо у квартири не прийде тепло або теплоносій піде «не туди»

Від сьогодні, 19 жовтня, розпочалося підключення опалення у багатоквартирні будинки. Містяни повідомляють, що в декого вже почали теплішати батареї. Нагадаємо, на запуск тепла у місті йде до трьох днів. Тепло подадуть вчасно в усі мікрорайони, крім двох кварталів у центрі (у районі вулиць Троїцької та Шевченка, де ще триває ремонт на магістральній тепломережі) та у районі «підмосту» у Крюкові - там запускають котельню №620 після реконструкції.
За запуск тепла безпосередньо у житлові будинки відповідають керуючі компанії (або керівництво ОСББ, якщо в будинку створене об'єднання співвласників).
Якщо виникли проблеми із запуском опалення (або виявлена негерметичність мереж - і раптом з них потекло) зверталися за такими каналами зв'язку:
Окрім того, звернення від жителів міста стосовно проблемних питань із опалення прийматимуть і фахівці служби допомоги мера кременчужанам за коротким номером: 1563, які потім в оперативному режимі передаватимуться управляючим компаніям. Можна звертатися до цієї служби на сторінці у фейсбуку.
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