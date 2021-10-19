До 100-річчя КрНУ у галереї презентували виставку «Акценти»

Вчора, 18 жовтня, у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка творів студентів спеціальності дизайн «Акценти». Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського святкує 100-річчя й презентує досягнення в мистецькій сфері: графіка, живопис, академічні праці, дизайнерські брендові й рекламні розробки, паперова пластика, творчі картини в різноманітних техніках, макетування тощо.
Виставка триває до 21 листопада у Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Коцюбинського, 4).
Вхід вільний.
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