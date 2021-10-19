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Кременчук, Культура, Топ-новость, Фотоколекція

До 100-річчя КрНУ у галереї презентували виставку «Акценти»

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 370

 

Виставка триватиме до 21 листопада

Вчора, 18 жовтня, у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка творів студентів спеціальності дизайн «Акценти». Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського святкує 100-річчя й презентує досягнення в мистецькій сфері: графіка, живопис, академічні праці, дизайнерські брендові й рекламні розробки, паперова пластика, творчі картини в різноманітних техніках, макетування тощо.

Виставка триває до 21 листопада у Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Коцюбинського, 4).

Вхід вільний.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: виставка галерея
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