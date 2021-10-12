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Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зґвалтували вагітну: звинувачують поліцейських (доповнено)

Вчора, 22:34 Переглядів: 4 225 Коментарів: 7

 

Жінка сама заявила в поліцію

12 жовтня у Полтавській області двоє осіб, серед яких поліцейський, зґвалтували жінку. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Близько 8.00 мешканка Лубенського району заявила про те, що вночі її зґвалтували двоє. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла — місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному.

Співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали збір інформації про подію.

Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Додамо, що в ЗМІ повідомляють, що жінка, яку зґвалтували вагітна.

Доповнено:

Як повідомив у своєму телеграм-каналі колишній нардеп Ігор Мосійчук, трагедія сталася в ніч на 12 жовтня в селі Чавельча. Другим зловмисником є колишній правоохоронець.

Вони нібито вибили двері й увірвалися до оселі 31-річної матері-одиначки, вагітної другою дитиною, й зґвалтували її.

Наразі Сніжана госпіталізована з кровотечею до лікарні.

Доповнено:

Полтавська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зґвалтування, вчиненого групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за заявою 31-річної жительки Лубенського району.

За інформацією, яку надала слідству жінка, вона вдома вживала алкогольні напої спільно з двома чоловіками, один з яких старший дільничний офіцер поліції, та у подальшому була зґвалтована.  

Наразі у кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, усі обставини події встановлюються.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у  місті Полтаві. 

Доповнено:

- Як повідомила заявниця, вночі під час спільного застілля її зґвалтували у власному будинку двоє чоловіків один із яких, начебто, є дільничним офіцером поліції. Також жінка сказала, що на той момент була вагітною. Жінку оглянув судово-медичний експерт та лікар-гінеколог, які ознак вагітності жінки не виявили, – говорить речник теруправління Держбюро розслідувань у Полтаві Олександр Білка.

6
Автор: Руслана Горгола
Теги: зґвалтування
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Коментарі: 7

3 725
1
zzzzzz:
Вчора, 22:47

А чего нет информации, что она познакомилась с этим типом на улице и согласилась пойти к нему в дом? Там интересная история. У вас не вся информация- поищите в сети


12 24
3 725
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:39

сорри, это другой случай! буквально пару дней назад такое же сообщение было, но там другая история.


2 8
219
StarПёр:
Сьогодні, 11:37

Как тут писал один комментатор:

Респект копам!

Так респект? Или уже не очень?


4 1
360
shoni1970:
Сьогодні, 11:57

Врадіївка - 2. Що там реформатор Геращенко каже?


10 0
142
КАПУША:
Сьогодні, 12:24

Цитата: shoni1970

Врадіївка - 2. Що там реформатор Геращенко каже?

Він ще не дооблизував тарілку


6 0
469
JJAbrams:
Сьогодні, 12:38

За інформацією, яку надала слідству жінка, вона вдома вживала алкогольні напої спільно з двома чоловіками, один з яких старший дільничний офіцер поліції, та у подальшому була зґвалтована.

Просто феерично, беременна бухала и ее изнасиловали ее же собутыльники. Мамашка года.

 


10 0
3 725
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:40

Цитата: JJAbrams
беременна бухала и ее изнасиловали
ага шось прояснилось


3 0

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