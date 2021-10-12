На Полтавщині зґвалтували вагітну: звинувачують поліцейських (доповнено)

Вчора, 22:34 Переглядів: 4 225 Коментарів: 7

12 жовтня у Полтавській області двоє осіб, серед яких поліцейський, зґвалтували жінку. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Близько 8.00 мешканка Лубенського району заявила про те, що вночі її зґвалтували двоє. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла — місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному.

Співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали збір інформації про подію.

Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Додамо, що в ЗМІ повідомляють, що жінка, яку зґвалтували вагітна.

Доповнено:

Як повідомив у своєму телеграм-каналі колишній нардеп Ігор Мосійчук, трагедія сталася в ніч на 12 жовтня в селі Чавельча. Другим зловмисником є колишній правоохоронець.

Вони нібито вибили двері й увірвалися до оселі 31-річної матері-одиначки, вагітної другою дитиною, й зґвалтували її.

Наразі Сніжана госпіталізована з кровотечею до лікарні.

Доповнено:

Полтавська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зґвалтування, вчиненого групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за заявою 31-річної жительки Лубенського району.

За інформацією, яку надала слідству жінка, вона вдома вживала алкогольні напої спільно з двома чоловіками, один з яких старший дільничний офіцер поліції, та у подальшому була зґвалтована.

Наразі у кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, усі обставини події встановлюються.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Доповнено:

- Як повідомила заявниця, вночі під час спільного застілля її зґвалтували у власному будинку двоє чоловіків один із яких, начебто, є дільничним офіцером поліції. Також жінка сказала, що на той момент була вагітною. Жінку оглянув судово-медичний експерт та лікар-гінеколог, які ознак вагітності жінки не виявили, – говорить речник теруправління Держбюро розслідувань у Полтаві Олександр Білка.