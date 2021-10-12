Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Кременчук, Коронавірус / Карантин

111 кременчужан захворіли сьогодні на COVID-19

Вчора, 21:31 Переглядів: 556

 

Один чоловік помер

12 жовтня в Кременчуці зареєстрували 111 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 73 жінки віком від 24 до 90 років, 31 чоловік віком від 19 до 80 років та 7 дітей віком від 4 до 18 років. Із них 103 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні, а 8 - лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 108 пацієнтів.
Одужало 15 пацієнтів.

На жаль, 80-річний кременчужанин помер.

Всього від початку пандемії хворобу у виявили 10 357 кременчужан: одужало 9 414, померло 292.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх