111 кременчужан захворіли сьогодні на COVID-19

Вчора, 21:31 Переглядів: 556

12 жовтня в Кременчуці зареєстрували 111 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 73 жінки віком від 24 до 90 років, 31 чоловік віком від 19 до 80 років та 7 дітей віком від 4 до 18 років. Із них 103 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні, а 8 - лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 108 пацієнтів.

Одужало 15 пацієнтів.

На жаль, 80-річний кременчужанин помер.

Всього від початку пандемії хворобу у виявили 10 357 кременчужан: одужало 9 414, померло 292.