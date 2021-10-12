У Кременчуці смердить газом: слід бути обережним, але хвилюватися не варто

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 719 Коментарів: 3

12 жовтня кременчужани скаржаться на різкий неприємний запах газу в помешканнях, в під'їздах, в повітрі.

За повідомленням служби контролю за оперативною ситуацією в місті, внаслідок збою в обладнанні Укртрансгазу до природного газу додали забагато деодоранту (сам газ запаху не має, тому до нього додають деодорант, щоб користувачі могли дізнатися про витік, - ред.).

Будь-які аварійні ситуації відсутні, проблема контрольована.

Все ж кременчужанам рекомендують провітрювати приміщення, а перед виходом з дому перекривати вентель на газопровідній мережі.