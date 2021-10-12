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Кременчук, Споживач

У Кременчуці смердить газом: слід бути обережним, але хвилюватися не варто

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 719 Коментарів: 3

 

Частіше провітрюйте

12 жовтня кременчужани скаржаться на різкий неприємний запах газу в помешканнях, в під'їздах, в повітрі.

За повідомленням служби контролю за оперативною ситуацією в місті, внаслідок збою в обладнанні Укртрансгазу до природного газу додали забагато деодоранту (сам газ запаху не має, тому до нього додають деодорант, щоб користувачі могли дізнатися про витік, - ред.).

Будь-які аварійні ситуації відсутні, проблема контрольована. 

Все ж кременчужанам рекомендують провітрювати приміщення, а перед виходом з дому перекривати вентель на газопровідній мережі.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: газ Кременчукгаз
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Коментарі: 3

8
BOBAH44:
Сьогодні, 18:15

А я всю плиту обмазал мылом


6 1
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1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:32

меркаптан совсем не безвреден


1 0
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Хатаб:
Сьогодні, 19:55

Не деодорант, а одорант.


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