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У Мінцифри пояснили, що можна робити з цифровим паспортом в «‎Дії»

Вчора, 18:01 Переглядів: 77

У застосунку можна перевірити дійсність електронного паспорту, підтвердити свою особу та поділитися цифровою копією документа

У Мінцифри підготували покрокову інструкцію, як користуватися електронним паспортом у «‎Дії». Власне, нам розповіли як можна перевірити дійсність електронного паспорту, підтвердити свою особу та поділитися цифровою копією документа.

Як перевірити дійсність цифрових паспортів за допомогою застосунку «‎Дія»?

Документи в застосунку запроваджуються за принципом people-to-people. Тобто кожен може самостійно перевірити дійсність цифрового документа. У застосунку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача «‎Дії».

  • натисніть на іконку зчитувача у правому верхньому кутку;
  • наведіть камеру смартфона на QR паспорт перевіриться автоматично;
  • застосунок сповістить вас про результат перевірки.

Переконайтесь, що ви підключені до Інтернету, інакше коди для перевірки не згенеруються.

Як підтвердити свою особу за допомогою скануючого пристрою?

  • пред’явіть цифровий паспорт із фото у Дії;
  • натисніть на нього, щоб побачити QR/штрихкод;
  • коди можна зчитати сканером чи планшетом.

При підтвердженні особи з «‎Дією» ваші персональні дані не передаються.

Верифікація документів вже працює у бізнесі та державних установах, які підключились до «‎Дії».

Як поділитися копією паспорта в «‎Дії»?

  • відкрийте паспорт у «‎Дії»;
  • натисніть на нього, щоб з'явився зворотний бік зі QR/штрихкодами;
  • надайте штрихкод менеджеру для сканування;
  • ви побачите сповіщення про підтвердження запиту, підтвердіть його;
  • Дія сформує цифрову копію паспорта з е-підписом «‎Дії» та передасть до системи запитувача.

Паспорти-книжечки зразка 1994 року та не біометричні закордонні паспорти не відображаються в «Дії» й ви не можете ділитися їхніми копіями. Але ви можете оформити ID-картку незалежно від місця реєстрації.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Дія е-паспорт Мінцифри цифровізація
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