У Мінцифри пояснили, що можна робити з цифровим паспортом в «‎Дії»

Вчора, 18:01 Переглядів: 77

У застосунку можна перевірити дійсність електронного паспорту, підтвердити свою особу та поділитися цифровою копією документа

У Мінцифри підготували покрокову інструкцію, як користуватися електронним паспортом у «‎Дії». Власне, нам розповіли як можна перевірити дійсність електронного паспорту, підтвердити свою особу та поділитися цифровою копією документа.

Як перевірити дійсність цифрових паспортів за допомогою застосунку «‎Дія»?

Документи в застосунку запроваджуються за принципом people-to-people. Тобто кожен може самостійно перевірити дійсність цифрового документа. У застосунку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача «‎Дії».

натисніть на іконку зчитувача у правому верхньому кутку;

наведіть камеру смартфона на QR паспорт перевіриться автоматично;

застосунок сповістить вас про результат перевірки.

Переконайтесь, що ви підключені до Інтернету, інакше коди для перевірки не згенеруються.

Як підтвердити свою особу за допомогою скануючого пристрою?

пред’явіть цифровий паспорт із фото у Дії;

натисніть на нього, щоб побачити QR/штрихкод;

коди можна зчитати сканером чи планшетом.

При підтвердженні особи з «‎Дією» ваші персональні дані не передаються.

Верифікація документів вже працює у бізнесі та державних установах, які підключились до «‎Дії».

Як поділитися копією паспорта в «‎Дії»?

відкрийте паспорт у «‎Дії»;

натисніть на нього, щоб з'явився зворотний бік зі QR/штрихкодами;

надайте штрихкод менеджеру для сканування;

ви побачите сповіщення про підтвердження запиту, підтвердіть його;

Дія сформує цифрову копію паспорта з е-підписом «‎Дії» та передасть до системи запитувача.

Паспорти-книжечки зразка 1994 року та не біометричні закордонні паспорти не відображаються в «Дії» й ви не можете ділитися їхніми копіями. Але ви можете оформити ID-картку незалежно від місця реєстрації.