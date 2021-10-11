У Мінцифри пояснили, що можна робити з цифровим паспортом в «‎Дії»

У застосунку можна перевірити дійсність електронного паспорту, підтвердити свою особу та поділитися цифровою копією документа
У Мінцифри підготували покрокову інструкцію, як користуватися електронним паспортом у «Дії». Власне, нам розповіли як можна перевірити дійсність електронного паспорту, підтвердити свою особу та поділитися цифровою копією документа.
Як перевірити дійсність цифрових паспортів за допомогою застосунку «Дія»?
Документи в застосунку запроваджуються за принципом people-to-people. Тобто кожен може самостійно перевірити дійсність цифрового документа. У застосунку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача «Дії».
Переконайтесь, що ви підключені до Інтернету, інакше коди для перевірки не згенеруються.
Як підтвердити свою особу за допомогою скануючого пристрою?
При підтвердженні особи з «Дією» ваші персональні дані не передаються.
Верифікація документів вже працює у бізнесі та державних установах, які підключились до «Дії».
Як поділитися копією паспорта в «Дії»?
Паспорти-книжечки зразка 1994 року та не біометричні закордонні паспорти не відображаються в «Дії» й ви не можете ділитися їхніми копіями. Але ви можете оформити ID-картку незалежно від місця реєстрації.
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