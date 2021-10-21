КП «Теплоенерго» лякає: оголосили про підвищення тарифу на тепло для населення на 36%

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 331 Коментарів: 1

При цьому запевняють, що ціна у платіжках не зросте — різницю заплатить бюджет

Комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосило про зміну тарифів на на тепло (виробництво, транспортування, постачання) та на постачання гарячої води. Інформаційне повідомлення розміщене на сайті комунального підприємства. У ньому йдеться про зміну тарифів для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого рівня, у тому числі для населення — на 36%. Детальніше — у порівняльній таблиці.

Порівняння діючого та планового тарифів



Тариф (з ПДВ), грн Населення діючий плановий відхил., грн відхил., % Тариф на постачання теплової енергії (грн/Гкал) 2040,44 2784,65 744,21 36,50% Тариф на постачання гарячої води (грн/м³) 111,17 151,4 40,23 36,20% Тариф (з ПДВ), грн Релігійні організації діючий плановий відхил., грн відхил., % Тариф на постачання теплової енергії (грн/Гкал) 1978,3 4582,69 2604,39 131,60% Тариф (з ПДВ), грн Бюджетні установи діючий плановий відхил., грн відхил., % Тариф на постачання теплової енергії (грн/Гкал) 1710,22 4206,01 2495,79 145,90% Тариф на постачання гарячої води (грн/м³) 101,38 221,05 119,67 118,00% Тариф (з ПДВ), грн Інші споживачі діючий плановий відхил., грн відхил., % Тариф на постачання теплової енергії (грн/Гкал) 1757,45 5424,95 3667,5 208,70% Тариф на постачання гарячої води (грн/м³) 105,53 272,99 167,46 158,70%





Тарифи в будинках з даховими котельнями розраховані окремо





Тариф (з ПДВ), грн Населення (дахова котельня, вул. Європейська, 68а) діючий плановий відхил., грн відхил., % Тариф на постачання теплової енергії (грн/Гкал) 1319,63 2196,96 877,33 66,50% Тариф на постачання гарячої води (грн/м³) 77,65 120,62 42,97 55,30% Тариф (з ПДВ), грн Населення (дахова котельня квартал 101, 10Б) діючий плановий відхил., грн відхил., % Тариф на постачання теплової енергії (грн/Гкал) 1297,75 1 920,29 622,54 48% Тариф на постачання гарячої води (грн/м³) 57,35 107,11



49,76 86,8 %





Разом із тим, у повідомленні згадується про дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 роки (між урядом та органами місцевого самоврядування), який передбачає не підвищення тарифів для населення.

Як розуміти у цьому випадку наміри КП «Теплоенерго»? Директор підприємства Віталій Одношевний відповів на це запитання «Телеграфа» і повідомив: попри підвищення, фактично ціна для населення у платіжках не зросте.

- Ми зобов'язані затвердити нові тарифи. Те, що є меморандум, і мер його підписав — про не підвищення плати — це дещо інше. Суть така: ми тарифи подаємо, їх затверджують. Але населенню виставляється стара ціна, але різницю хтось має заплатити. Відповідно до Меморандуму, різницю мають платити органи місцевого самоврядування. Але для того, щоб її порахувати, треба встановити нові тарифи. Для населення ціна не зросте — якою була, такою й буде, - коментує Віталій Одношевний.

При цьому, як підкреслює він, зростуть тарифи для бюджетних організацій. Релігійних та інших споживачів (а це весь бізнес).

Віталій Одношевний додав: на нараді у Мінрегіоні у Києві пояснили, що підприємства-теплопостачальники мають подати на затвердження нові економічні обгрунтовані тарифи тарифи, враховуючи ціна на газ, щоб місцеві ОМС могли бачити різницю і збитки підприємств у випадку, якщо тарифи не будуть їм компенсовані.

- Інша справа, що по нових тарифах нам не дадуть виставити рахунки для населення — і це в рішенні (про тарифи — ред.) буде прописано, - наголосив директор КП «Теплоенерго».

Збитки комунальних підприємств планується погашати за рахунок додаткового ресурсу, який державний бюджет передасть до місцевих бюджетів.

Основною причиною зміни тарифів на підприємстві називають збільшення витрат на паливо (в цілому на 87,1% по всіх групах споживачів), пов’язане із підвищенням тарифу на газ. Нагадаємо, для забезпечення тепловою енергією потреб населення ГК «Нафтогаз Трейдінг» забезпечує газ за пільговою ціною (6183,33 за 1000 куб м без ПДВ, як сказано у повідомленні «Теплоенерго»), для інших споживачів ціна на газ уже сягнула 20 641,50 грн за 1000 куб м без ПДВ.

Інформування споживачів КП «Теплоенерго» проведе в режимі відеоконференції у суботу, 23 жовтня. Заявки для участі у відеоконференції приймаються до 12:00 год. 22 жовтня 2021 року в письмовому або електронному вигляді за адресою: 39600 м. Кременчук, вул. Софіївська, 68, office@kremenchuk-teplo.org.ua .Після реєстраціі учасника на електронну адресу буде надіслано ідентифікатор конференції.

Зауваження та пропозиції щодо зміни тарифів можна надсилати за цією ж адресою (до 25 жовтня).





На офіційному веб-порталі мерії з'явилися проєкти рішень про встановлення нових тарифів на тепло для КП «Теплоенерго» і КремТЕЦ. У проєктах, дійсно, є пункт, який фіксує оплату населення без змін.