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Кременчуцьку хокеїстку Ірину Заіченко викликали в національну збірну України

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 64

 

До складу збірної потрапили 24 спортсменки

До національної жіночої збірної України потрапили 24 хокеїстки. До складу потрапила й кременчуцька хокеїстка - голкіпер Ірина Заіченко, яка зараз грає за «Україночку».

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Головний тренер жіночої збірної України - Євген Аліпов - визначився зі складом гравчинь на участь у навчально-тренувальних зборах. Вони заплановані на 30 жовтня. Під час збору відбудуться льодові тренування, тренування з загальної фізичної підготовки, спеціальної фізичної підготовки та двосторонній матч. Базою національної жіночої збірної стане арена ТРЦ "Термінал" (місто Бровари).

До складу увійшли:
Воротарі: Вільгань Юліана («Шершні»), Харківська Анна («Пантери»), Заіченко Ірина («Україночка»).

Захисники: Ткаченко Тетяна («Королеви Дніпра»), Кобчук Марина, Громова Марія, Криворучко Марина, Машкіна Олександра («Україночки»), Рожок Дарина («Пантери»), Денисенко Вікторія (Королеви Дніпра»), Зеленська Софія («Пантери»).

Нападники: Андрущенко Катерина, Добровольська Юлія, Аліпова Елен, Аліпова Елізабет (усі «Україночка»), Ценова Вікторія («Дніпровські Білки»), Гадлия Аліка («Королеви Дніпра»), Роганова Антоніна, Благая Софія, Загрекова Христина, Майфельд Ангеліна (усі «Україночка»), Ізмайлова Варвара («Пантери»), Телегіна Поліна, Дрофа Христина («Королеви Дніпра»). 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей збірна України Ірина Заіченко
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