У Кременчуцького педагогічного коледжу змінилася назва

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 0

У Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка змінилася назва. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Полтавської облради 21 жовтня. Відтепер навчальний заклад називатиметься обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради.

Назву змінили, бо у коледжі з'являються нові спеціальності та освітні програми, також це сприятиме тому, що він стане більш конкурентоспроможним.

Згідно проєкту рішення, тепер директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна підготує нову редакцію статуту закладу та подасть її на затвердження управлінню майном обласної ради.

Які саме нові спеціальності планують ввести у коледжі, ви можете прочитати у цьому матеріалі.