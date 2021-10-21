У Кременчуцького педагогічного коледжу змінилася назва

Відтепер він називатиметься обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка»
У Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка змінилася назва. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Полтавської облради 21 жовтня. Відтепер навчальний заклад називатиметься обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради.
Назву змінили, бо у коледжі з'являються нові спеціальності та освітні програми, також це сприятиме тому, що він стане більш конкурентоспроможним.
Згідно проєкту рішення, тепер директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна підготує нову редакцію статуту закладу та подасть її на затвердження управлінню майном обласної ради.
Які саме нові спеціальності планують ввести у коледжі, ви можете прочитати у цьому матеріалі.
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