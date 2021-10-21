Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Кременчук, Освіта

У Кременчуцького педагогічного коледжу змінилася назва

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 0

 

Відтепер він називатиметься обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка»

У Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка змінилася назва. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Полтавської облради 21 жовтня. Відтепер навчальний заклад називатиметься обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради.

Назву змінили, бо у коледжі з'являються нові спеціальності та освітні програми, також це сприятиме тому, що він стане більш конкурентоспроможним.

Згідно проєкту рішення, тепер директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна підготує нову редакцію статуту закладу та подасть її на затвердження управлінню майном обласної ради.

Які саме нові спеціальності планують ввести у коледжі, ви можете прочитати у цьому матеріалі.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: педколледж название
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх