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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Перша міська лікарня почала приймати хворих на COVID-19

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 736

 

У лікарні є 120 ліжок, до 43 з них підведений кисень

У Кременчуці 20 жовтня були змушені розгорнути додатковий шпиталь на базі Першої міської лікарні імені О.Т. Богаєвського.

Про таке під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомила заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Кременчука Пономаренко Людмила Миколаївна.

Лікарня має 120 ліжок, і ввечері почала приймати хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19.

- Наразі ліжка вільні є, вони забезпечені киснем, але скільки б не було ліжок, вони не врятують, якщо люди не почнуть відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я оточуючих та вчасно вакцинуватися, - наголосила пані Пономаренко.


Станом на 21 жовтня 20 ліжок вже зайняті хворими.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарня кисень COVID-19
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