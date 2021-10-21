Перша міська лікарня почала приймати хворих на COVID-19

У Кременчуці 20 жовтня були змушені розгорнути додатковий шпиталь на базі Першої міської лікарні імені О.Т. Богаєвського.
Про таке під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомила заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Кременчука Пономаренко Людмила Миколаївна.
Лікарня має 120 ліжок, і ввечері почала приймати хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19.
- Наразі ліжка вільні є, вони забезпечені киснем, але скільки б не було ліжок, вони не врятують, якщо люди не почнуть відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я оточуючих та вчасно вакцинуватися, - наголосила пані Пономаренко.
Станом на 21 жовтня 20 ліжок вже зайняті хворими.
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