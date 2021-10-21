«Герої серед нас»: презентували фотопроєкт світлин військових

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 360

До Дня захисників та захисниць у Кременчуці презентували фотопроєкт «Герої серед нас».

- Вони – звичайні люди. Вони – наші колеги, сусіди, родичі, друзі. Ми стикаємось з ними в транспорті. П’ємо каву в одних кав’ярнях. Прогулюємося у парках і скверах нашого чудового міста. Вони – навколо нас кожного дня… І тільки дещо стомлений погляд, незримий тягар досвіду за плечима, інколи дивна реакція на раптові події, видають в них тих, хто пройшов війну…

Вони прості та скромні, стримані в словах та емоціях. Вони не носять парадних мундирів. Їх, майже силою, треба заставляти одягати нагороди. Вони зуміли повернулися до мирного життя. Але у будь-яку хвилину готові взяти зброю і знову стати на захист держави.

Затамувавши подих, ми гортаємо світлини наших захисників… Герої серед нас!, - йдеться у повідомленні на сторінці Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.