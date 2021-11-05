Двоє кременчужан крали по району IBox'и

У Кременчуці поліція затримала двох молодиків, які викрадали платіжні термінали з магазинів.
Як повідомили у пресслужбі поліції, у причетності до скоєння злочинів підозрюють двох кременчужан, 25 та 26 років. Спільників затримали за кілька годин після скоєння крадіжок терміналів IBox на території Глобинської територіальної громади та одного з населених пунктів сусідньої області.
Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків керівника Кременчуцького райуправління Андрій Власенко, поліція зареєструвала ряд звернень від підприємців різних тергромад Кременчуцького району про викрадення платіжних терміналів з магазинів. Проаналізувавши отриману під час невідкладних оперативно-слідчих дій інформацію, оперативники вийшли на «слід» імовірних зловмисників.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів. Слідчі здійснюють розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України.
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