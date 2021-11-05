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Надзвичайні новини

Двоє кременчужан крали по району IBox'и

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 349

 

Але поліція швидко натрапила на їх слід

У Кременчуці поліція затримала двох молодиків, які викрадали платіжні термінали з магазинів.

Як повідомили у пресслужбі поліції, у причетності до скоєння злочинів підозрюють двох кременчужан, 25 та 26 років. Спільників затримали  за  кілька годин після скоєння крадіжок терміналів IBox на території Глобинської територіальної громади та одного з населених пунктів сусідньої області.

Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків керівника Кременчуцького райуправління Андрій Власенко, поліція зареєструвала ряд звернень від підприємців різних тергромад Кременчуцького району про викрадення платіжних терміналів з магазинів. Проаналізувавши отриману під час невідкладних оперативно-слідчих дій інформацію, оперативники вийшли на «слід» імовірних зловмисників.

- Слідчі провели ряд невідкладних обшуків і вилучили ймовірні знаряддя злочину, гроші, зброю та власне платіжні термінали. Їх на часі досліджують експерти. Слідчі та оперативники працюють над встановленням причетності чоловіків до аналогічних злочинів на території району та області.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів. Слідчі здійснюють розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: крадіжка ст.185
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