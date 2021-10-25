Батьки кременчуцьких школярів пікетують мерію: вони проти дистанційного навчання

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 4 467 Коментарів: 14

Вимагають, щоб у школах відмінили дистанційний режим та ввімкнули опалення

Зранку 25 жовтня батьки кременчуцьких школярів пікетують мерію, бо вони проти дистанційного навчання.

Вони стверджують, що, згідно з Постановою Кабміну №1236, учні початкових класів можуть навчатися очно, якщо педагогічний колектив вакцинований на 80% і більше та має ковід-сертифікати про щеплення. А тому рішення місцевої влади щодо переведення дітей на дистанційне навчання порушує права юних кременчужан.

Батьки вимагають, по-перше, щоб до них для діалогу вийшли міський голова або інші представники мерії, а, по-друге, щоб у школах відмінили дистанційний режим та ввімкнули опалення.

10.20. Як передає кореспондент ТЪ, на мітинг прийшли 60-70 кременчужан. Активісти періодично викрикують заклики до мера вийти до людей. Серед присутніх є й антивакцинатори, які теж намагаються взяти слово.

О 10.30 до батьків вийшов мер Віталій Малецький.

- Кожен 10 пацієнт – це діти, - сказав мер.

Але батьки його перебивають, адже вважають аргументи слабкими.

- Нащо брехати і прикриватися коронавірусом? Скажіть вже правду, що не хочете включати опалення, - кричать батьки.

Лунають крики «ганьба!»

Батьки питають, чому закрили лише школи, а дитсадки, ресторани та розважальні заклади працюють.

- Ми маємо право вводити додаткові обмеження попри те, що місто в жовтій зоні, - каже мер.

Мітингуючі запитали, що робити батькам, адже треба працювати, і він порадив їм зробити гнучкий графік.

Мер відповідає здебільшого загальними фразами, наводить статистику, але батьки хочуть конкретних рішень. Проте діалог не складається, бо міський голова не чує кременчужан.

- Якщо вам треба документи, на підставі яких закрили школи, я їх надам, – сказав мер і доручив це директору департаменту освіти Геннадію Москалику, який теж прибув на мітинг.

Мітингувальники зазначають, що навіть в червоній зоні таких обмежень, як в Кременчуці, немає.

Мер постійно вказує на людей, які не вдягли маски, наводить статистику по країні і області

10.44.

- Що робити батькам, в яких четверо дітей дома сидять, з ким їх залишити? - питають мітингувальники.

- Почнемо з того, що за вами стоїть четверо людей без масок, - відповів Віталій Малецький. З лав мітингуючих почулася нецензурна лайка. - Де взяти гроші на планшети? - питають батьки.

- Вам ця техніка в будь-якому випадку знадобиться, за нею майбутнє, - відповів мер та порадив брати техніку в кредит.

- Та діти писати розучаться! - кричать батьки.

Мер запевняє, що якість освіти не постраждає, адже дитина має самостійно працювати з книгою та зошитом.

«Ганьба!» - лунає з натовпу.

Міський голова попросив вибачення за незручності та ще раз пообіцяв дати батькам документи про законність прийнятого рішення, аби вони могли його оскаржити.

- Це не незручності, це свинство, - закричали батьки.

Мер і надалі продовжував дорікати людям без масок.

- Давайте не робити з нас ідіотів, тут вакциновані всі, - відповідають йому з натовпу.

Об 11.00 Віталій Малецький разом зі своїми заступниками повернувся до будівлі мерії, залишивши мітинг.

«Боягуз!», «Ганьба!», - кричали люди в спину міському голові.

Кременчужанам, які були присутні на пікеті, роздали тексти звернень до міської влади, де викладені вимоги батьків. У тексті мовиться: якщо ці вимоги не задовольнять, містяни скаржитимуться далі, до Міністерства освіти і науки та інших інстанцій.

Додано:

Батьки школярів зареєстрували на сайті Кременчуцької міської ради петицію щодо відміни дистанційного навчання для учнів початкової школи. Підтримати її можуть усі бажаючі протягом наступних 90 днів за посиланням.