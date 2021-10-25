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Топ новина, Кременчук, Освіта

Батьки кременчуцьких школярів пікетують мерію: вони проти дистанційного навчання

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 4 467 Коментарів: 14

 

Вимагають, щоб у школах відмінили дистанційний режим та ввімкнули опалення

Зранку 25 жовтня батьки кременчуцьких школярів пікетують мерію, бо вони проти дистанційного навчання.

Вони стверджують, що, згідно з Постановою Кабміну №1236, учні початкових класів можуть навчатися очно, якщо педагогічний колектив вакцинований на 80% і більше та має ковід-сертифікати про щеплення. А тому рішення місцевої влади щодо переведення дітей на дистанційне навчання порушує права юних кременчужан.

Батьки вимагають, по-перше, щоб до них для діалогу вийшли міський голова або інші представники мерії, а, по-друге, щоб у школах відмінили дистанційний режим та ввімкнули опалення.

10.20. Як передає кореспондент ТЪ, на мітинг прийшли 60-70 кременчужан. Активісти періодично викрикують заклики до мера вийти до людей. Серед присутніх є й антивакцинатори, які теж намагаються взяти слово.

О 10.30 до батьків вийшов мер Віталій Малецький.

- Кожен 10 пацієнт – це діти, - сказав мер.

Але батьки його перебивають, адже вважають аргументи слабкими.

- Нащо брехати і прикриватися коронавірусом? Скажіть вже правду, що не хочете включати опалення, - кричать батьки.

Лунають крики «ганьба!»

Батьки питають, чому закрили лише школи, а дитсадки, ресторани та розважальні заклади працюють.

- Ми маємо право вводити додаткові обмеження попри те, що місто в жовтій зоні, - каже мер.

Мітингуючі запитали, що робити батькам, адже треба працювати, і він порадив їм зробити гнучкий графік.

Мер відповідає здебільшого загальними фразами, наводить статистику, але батьки хочуть конкретних рішень. Проте діалог не складається, бо міський голова не чує кременчужан.

- Якщо вам треба документи, на підставі яких закрили школи, я їх надам, – сказав мер і доручив це директору департаменту освіти Геннадію Москалику, який теж прибув на мітинг.

Мітингувальники зазначають, що навіть в червоній зоні таких обмежень, як в Кременчуці, немає.

Мер постійно вказує на людей, які не вдягли маски, наводить статистику по країні і області

10.44.

- Що робити батькам, в яких четверо дітей дома сидять, з ким їх залишити? - питають мітингувальники.
- Почнемо з того, що за вами стоїть четверо людей без масок, - відповів Віталій Малецький.

З лав мітингуючих почулася нецензурна лайка.

- Де взяти гроші на планшети? - питають батьки.
- Вам ця техніка в будь-якому випадку знадобиться, за нею майбутнє, - відповів мер та порадив брати техніку в кредит.
- Та діти писати розучаться! - кричать батьки.

Мер запевняє, що якість освіти не постраждає, адже дитина має самостійно працювати з книгою та зошитом.

«Ганьба!» - лунає з натовпу.

Міський голова попросив вибачення за незручності та ще раз пообіцяв дати батькам документи про законність прийнятого рішення, аби вони могли його оскаржити.

- Це не незручності, це свинство, - закричали батьки.

Мер і надалі продовжував дорікати людям без масок.

- Давайте не робити з нас ідіотів, тут вакциновані всі, - відповідають йому з натовпу.

Об 11.00 Віталій Малецький разом зі своїми заступниками повернувся до будівлі мерії, залишивши мітинг.

«Боягуз!», «Ганьба!», - кричали люди в спину міському голові.

Кременчужанам, які були присутні на пікеті, роздали тексти звернень до міської влади, де викладені вимоги батьків. У тексті мовиться: якщо ці вимоги не задовольнять, містяни скаржитимуться далі, до Міністерства освіти і науки та інших інстанцій.

Додано:

Батьки школярів зареєстрували на сайті Кременчуцької міської ради петицію щодо відміни дистанційного навчання для учнів початкової школи. Підтримати її можуть усі бажаючі протягом наступних 90 днів за посиланням.

2
Автор: Тамара Зінченко, Катерина Турубара
Теги: дистанційне навчання мітинг мерія батьки школярі карантин
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Коментарі: 14

1 097
antikola:
Сьогодні, 10:36

а еще нужно пересматривать цены на обучение контрактников в универе. тут кючевой вопрос не ковид, а эпидемия цены газа и отопления. И все интересно, министры вроде как "рекомендуют" перейти на дистанционку, а переходят 100%тно....соувпадение?


27 1
498
Чувааак:
Сьогодні, 10:45

Написано під чиюсь диктовку


5 16
127
solod:
Сьогодні, 10:48

О, дом на площади уже выгнали до крыши bowtie


9 1
1 097
antikola:
Сьогодні, 11:06

а шо то за барило за мером стоїть?


8 2
15
Катерина Турубара:
Сьогодні, 11:21

Цитата: Чувааак

Написано під чиюсь диктовку

І це логічно. Адже один журналіст на місці та передає інформацію, інший оперативно її викладає. Читачі ж хочуть отримати її швидко, щоб бути в курсі того, що відбувається, про що говорили.


11 3
166
belka2:
Сьогодні, 11:30

А бумажки мер може показати де в центрі опалення і гор вода?


11 2
30
dniprow:
Сьогодні, 11:42

Цитата: antikola

а шо то за барило за мером стоїть?

то Гіннадій
розпилювач бюджету на шкільних ремонтах
(якщо що, то його хата скраю)


20 2
20
Бартулович:
Сьогодні, 11:48

Я не разбираюсь в адекватности этих мер и тд. Но вот сегодня позвонил нужно было ребенка к педиатру записать. Сказали, что ближайший возможный день среда после обеда, что все педиатры заняты. Может у нас мало педиатров, а может многие болеют, я тут не спец, поправите, если я ошибаюсь.


12 3
808
evil:
Сьогодні, 11:53

Цитата: dniprow
то Гіннадій розпилювач бюджету на шкільних ремонтах (якщо що, то його хата скраю)

Тоді він Гімнадій


11 6
105
ww:
Сьогодні, 12:46

Люди навіть на масове зібрання маски не можуть надягти.

neutral_face

 

Планшетів нема? Та у всіх вдома зараз 100 % є ноутбук, комп'ютер або планшет.

 

Чому ви без масок? -Ми всі вакциновані.

 

А нічого, що щеплені також зобов'язані носити маски?

 

Сюр. 


11 23
246
Olexander:
Сьогодні, 13:53

Сподобалось "про гнучкий графік " ).Який вже раз оцей чудо-мер показує свою некомпетентність.Боїться людей .Не може говорити з людьми .А в мерії як з опаленням ? Мабуть в куфайках сидять ?).

Треба було закидати його яйцями а заодно і того пузатого(москалика).Може б їм мізки прочистило .Соромно за такого мера ,ні риба ні м'ясо.Як же не вистачає Бабаєва (.

  



Цитата: Бартулович
Я не разбираюсь в адекватности этих мер и тд. Но вот сегодня позвонил нужно было ребенка к педиатру записать. Сказали, что ближайший возможный день среда после обеда, что все педиатры заняты. Может у нас мало педиатров, а может многие болеют, я тут не спец, поправите, если я ошибаюсь.
Це нормально ,я в такі строки до свого сімейного лікаря записувався.Через день ,два ,а якщо терміново ,то телефоном всі питання вирішуються (лікарняний ,etc.)


4 0
20
Бартулович:
Сьогодні, 14:25

Цитата: Olexander
Це нормально ,я в такі строки до свого сімейного лікаря записувався.Через день ,два ,а якщо терміново ,то телефоном всі питання вирішуються (лікарняний ,etc.)

Це нормально коли вам треба якусь довідку отримати, а вибачте, коли дитина криком кричить через отіт - то це не дуже норм. Ви зараз в дитячу лікарню навідайтесь, дізнайтесь як там з місцями і чим хворіють. Для мене проблема залишати вдома дитину, але коли в класі 10 чоловік ходить з 27 - я не бачу іншого шляху. Я взагалі не підтримую нашу фіолетову владу, але справа наразі не в них.


0 0
94
Sharperok:
Сьогодні, 14:31

Пусть мер берет планшеты в кредит для всех кого отправил на удаленку по 90 тыс зарплаты я думаю справится!


3 1
246
Olexander:
Сьогодні, 14:37

Цитата: Бартулович
Це нормально коли вам треба якусь довідку отримати,
не довідку ,захворів ,запалення легенів,зателефонував ,пояснив.
Цитата: Бартулович
, а вибачте, коли дитина криком кричить через отіт - то це не дуже норм.
згоден,з гострим болем приймають без черги.Я описав свою ситуацію.


0 0

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