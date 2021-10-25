Батьки кременчуцьких школярів пікетують мерію: вони проти дистанційного навчання

Зранку 25 жовтня батьки кременчуцьких школярів пікетують мерію, бо вони проти дистанційного навчання.
Вони стверджують, що, згідно з Постановою Кабміну №1236, учні початкових класів можуть навчатися очно, якщо педагогічний колектив вакцинований на 80% і більше та має ковід-сертифікати про щеплення. А тому рішення місцевої влади щодо переведення дітей на дистанційне навчання порушує права юних кременчужан.
Батьки вимагають, по-перше, щоб до них для діалогу вийшли міський голова або інші представники мерії, а, по-друге, щоб у школах відмінили дистанційний режим та ввімкнули опалення.
10.20. Як передає кореспондент ТЪ, на мітинг прийшли 60-70 кременчужан. Активісти періодично викрикують заклики до мера вийти до людей. Серед присутніх є й антивакцинатори, які теж намагаються взяти слово.
О 10.30 до батьків вийшов мер Віталій Малецький.
Але батьки його перебивають, адже вважають аргументи слабкими.
Лунають крики «ганьба!»
Батьки питають, чому закрили лише школи, а дитсадки, ресторани та розважальні заклади працюють.
Мітингуючі запитали, що робити батькам, адже треба працювати, і він порадив їм зробити гнучкий графік.
Мер відповідає здебільшого загальними фразами, наводить статистику, але батьки хочуть конкретних рішень. Проте діалог не складається, бо міський голова не чує кременчужан.
Мітингувальники зазначають, що навіть в червоній зоні таких обмежень, як в Кременчуці, немає.
Мер постійно вказує на людей, які не вдягли маски, наводить статистику по країні і області
10.44.
- Що робити батькам, в яких четверо дітей дома сидять, з ким їх залишити? - питають мітингувальники.
- Почнемо з того, що за вами стоїть четверо людей без масок, - відповів Віталій Малецький.
З лав мітингуючих почулася нецензурна лайка.
- Де взяти гроші на планшети? - питають батьки.
- Вам ця техніка в будь-якому випадку знадобиться, за нею майбутнє, - відповів мер та порадив брати техніку в кредит.
- Та діти писати розучаться! - кричать батьки.
Мер запевняє, що якість освіти не постраждає, адже дитина має самостійно працювати з книгою та зошитом.
«Ганьба!» - лунає з натовпу.
Міський голова попросив вибачення за незручності та ще раз пообіцяв дати батькам документи про законність прийнятого рішення, аби вони могли його оскаржити.
Мер і надалі продовжував дорікати людям без масок.
Об 11.00 Віталій Малецький разом зі своїми заступниками повернувся до будівлі мерії, залишивши мітинг.
«Боягуз!», «Ганьба!», - кричали люди в спину міському голові.
Кременчужанам, які були присутні на пікеті, роздали тексти звернень до міської влади, де викладені вимоги батьків. У тексті мовиться: якщо ці вимоги не задовольнять, містяни скаржитимуться далі, до Міністерства освіти і науки та інших інстанцій.
Додано:
Батьки школярів зареєстрували на сайті Кременчуцької міської ради петицію щодо відміни дистанційного навчання для учнів початкової школи. Підтримати її можуть усі бажаючі протягом наступних 90 днів за посиланням.
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