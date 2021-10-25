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Ольга Минчук
Журналистка интернет-издания КиевВласть, мама

Корона как отличный способ экономить городской бюджет

Сьогодні, 10:32
1 210

Под видом заботы прежде всего о детях Кременчуг отправили на дистанционку на 4 (!!!) недели. Чтоб не болели. Мэр также призвал местную освиту оптимизировать работу детсадов, который и так посещает чуть более 40 % детей.

В садики, очевидно, водят совсем от безысходности. Там не топят, часть вообще не работает из-за ремонтов, группы вечно сводят - понятно, ни детям, ни родителям это не нравится. Как "следствие" - воспитателей посылают за свой счет (теперь власти это называют "модульный график работы" (ага, на радость воспитателям).
Школы.

Все прекрасно помнят, как "нагнули" педагогов под страхом увольнения вакцинироваться. И отрапортовали: в Кременчуге - 80+ привитых. Хух, дистанционка не грозит. И Шкарлет заявил "умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу НЕ поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів ЗСО. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм; такий «виняток» діятиме при «жовтому» та «червоному» рівнях епіднебезпеки".

Ну теперь точно - никакого ужаса в виде гугл-класса на планшете для 6-9 -летних детей и дергающихся глаз родителей.
Но - нет!

Ищем логику.
Полтавская область - в оранжевой зоне, введены жесткие ограничения для передвижения между областями, вакцинированные педагоги. Почему дистанционка?
Потому что задержки по зарплате у воспитателей. Потому что можно просто не начинать отопительный сезон в школах. Отправить заранее детей на каникулы, и потом еще 4 недели экономить на дорогом, бесспорно, отоплении.

Непонятно только, почему нельзя называть вещи своими именами?
Родители, держитесь. И учителя тоже.

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