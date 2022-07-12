Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 7-річну дівчинку з Кременчука Маргариту В’юнник

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 3 789

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Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісно зниклу В’юнник Маргариту Ігорівну, 2015 року народження, жительку Кременчука. Поліції відомо, що дівчинку ще у травні забрала мама Севастьянова Олена Володимирівна, 1985 року народження, яка, всупереч рішенню суду, не повернула дитину у визначений час. Поліція розшукує дитину з травня 2022 року. Наразі місцезнаходження дівчинки невідоме.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції на сайті управління.