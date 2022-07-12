Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 7-річну дівчинку з Кременчука Маргариту В’юнник

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісно зниклу В’юнник Маргариту Ігорівну, 2015 року народження, жительку Кременчука. Поліції відомо, що дівчинку ще у травні забрала мама Севастьянова Олена Володимирівна, 1985 року народження, яка, всупереч рішенню суду, не повернула дитину у визначений час. Поліція розшукує дитину з травня 2022 року. Наразі місцезнаходження дівчинки невідоме.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції на сайті управління.
- Шановні громадяни!
Якщо у вас є інформація про зниклу дівчинку, або вам відоме місце її перебування, просимо повідомити про це до Кременчуцького районного управління поліції в Полтавській області за телефонами: (098) 739-26-30 (чергова частина), (099) 793-35-04, (097) 451-88-93 (карний розшук), або 102, - йдеться у зверненні.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер