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Топ новина, Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 7-річну дівчинку з Кременчука Маргариту В’юнник

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 3 789

 

Якщо у когось є якась інформація про дівчинку, поліція просить повідомити

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісно зниклу В’юнник Маргариту Ігорівну, 2015 року народження, жительку Кременчука. Поліції відомо, що дівчинку ще у травні забрала мама Севастьянова Олена Володимирівна, 1985 року народження, яка, всупереч рішенню суду, не повернула дитину у визначений час. Поліція розшукує дитину з травня 2022 року. Наразі місцезнаходження дівчинки невідоме.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції на сайті управління.

- Шановні громадяни!

Якщо у вас є інформація про зниклу дівчинку, або вам відоме місце її перебування, просимо повідомити про це до Кременчуцького районного управління поліції в Полтавській області за телефонами: (098) 739-26-30 (чергова частина), (099) 793-35-04, (097) 451-88-93 (карний розшук), або 102, - йдеться у зверненні.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини розшук безвісти зникла дівчинка Кременчук
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