В Україні польським громадянам нададуть особливий статус у відповідь на закон, прийнятий у Польщі

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 230

У Польщі біженців з України фактично прирівняли до власних громадян, але без права голосування

В Україні планують ввести особливий статус для громадян Польщі. Міністерство закордонних справ розробило та внесло до Верховної Ради законопроєкт «Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польщі, які перебувають на території України».

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Документом передбачається надання громадянам Польщі можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців.

При цьому поляки матимуть рівні з громадянами України права щодо:

працевлаштування в Україні;

здійснення господарської діяльності в Україні;

навчання в освітніх закладах України;

медичного обслуговування на території України.

Також, відповідно до законопроєкту, громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.

Польська влада після масового прийняття біженців з України після широкомасштабного російського вторгнення фактично прирівняла українських громадян до своїх, надавши їм усі соціальні та трудові права, але без права голосування.