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Кременчук, Споживач

Держава, область і місто мають чіткий план, як забезпечити кременчужан теплом, – Лунін

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 741 Коментарів: 1

 

За його інформацією, найкращий варіант – збудувати автономні котельні по місту

Держава, область і місто мають чіткий план, як забезпечити кременчужан теплом. Про це заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Кошти на це вже виділили Кабмін й обласна рада. Можливо, залучатимуть й інші джерела фінансування.

Локомотивом у відновленні теплопостачання у Кременчуці буде обласна адміністрація, але в будь-якому разі всі працюватимуть спільно й використовуватимуть напрацювання Кременчука та міжнародних організацій у цьому процесі.

За інформацією Дмитра Луніна, найкращий варіант – диверсифікувати теплопостачання, збудувавши автономні котельні по місту.

- Це наша основна мета зараз і на подальші роки. Через безпеку інших деталей і планів розкривати не буду, але скажу впевнено, що держава, область і місто роблять усе, щоб розпочати опалювальний сезон у більш-менш необхідні терміни. До того ж, як повідомляв очільник Мінрегіону Олексій Чернишов, опалювальний сезон пройде без підвищення тарифів на опалення та гарячу воду для всіх категорій споживачів, - заначив пан Лунін. - Підготовка до опалювального сезону – це частина оборони держави. Легко не буде, але ми разом зобов’язані впоратися з цим.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: опалення фінансування опалювальний сезон тепло котельні
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Коментарі: 1

312
Pereselenets:
Сьогодні, 16:13

Приближалась зима...


3 0

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