Держава, область і місто мають чіткий план, як забезпечити кременчужан теплом, – Лунін

Держава, область і місто мають чіткий план, як забезпечити кременчужан теплом. Про це заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Кошти на це вже виділили Кабмін й обласна рада. Можливо, залучатимуть й інші джерела фінансування.
Локомотивом у відновленні теплопостачання у Кременчуці буде обласна адміністрація, але в будь-якому разі всі працюватимуть спільно й використовуватимуть напрацювання Кременчука та міжнародних організацій у цьому процесі.
За інформацією Дмитра Луніна, найкращий варіант – диверсифікувати теплопостачання, збудувавши автономні котельні по місту.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер