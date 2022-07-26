Кременчужанам розкажуть, як зупиняти кров та працювати з турнікетами та джгутом Есмарха

Вчора, 21:01 Переглядів: 196

29 липня о 19.00 у Кременчуці відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги. Захід проводить волонтер Роман Бутрімов.

Тривалість заходу 1,5-2 години.

Тема: зупинка кровотеч. На тренінгу розглянуть теорію та практичне відпрацювання, а також алгоритми дій:

тиснуча пов‘язка;

імпровізований джгут;

джгут Есмарха;

турнікет по типу САТ.

Тренінг Волонтерський! Кількість місць обмежена!

- Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в Центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини, - розповів Роман.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, нотатник та ручка.

Обов’язково узяти - пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите у Viber 097-716-47-85.