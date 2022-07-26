Кременчужанам розкажуть, як зупиняти кров та працювати з турнікетами та джгутом Есмарха

29 липня о 19.00 у Кременчуці відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги. Захід проводить волонтер Роман Бутрімов.
Тривалість заходу 1,5-2 години.
Тема: зупинка кровотеч. На тренінгу розглянуть теорію та практичне відпрацювання, а також алгоритми дій:
Тренінг Волонтерський! Кількість місць обмежена!
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, нотатник та ручка.
Обов’язково узяти - пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите у Viber 097-716-47-85.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер