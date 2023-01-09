У Кременчуцькій РВА розповіли про графіки відключень та ліміти потужності електроенергії

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 586

Після масованих ракетних обстрілів АТ «Полтаваобленерго» на території Полтавської області застосовує графіки погодинних відключень (ПГВ) та графіки аварійних відключень (ГАВ).

Починаючи з 1-го січня 2023 року, графіки погодинних відключень у нічний час не застосовувалися. Про це розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, на даний час НЕК «Укренерго» щодня доводить ліміти споживання електроенергії для Полтавської області. Зокрема:

1 січня – графік ПГВ не застосовувався;

2 січня – 494,67 МВт;

3 січня – 485,47 МВт;

4 січня – 492,72 МВт;

5 січня – 492,36 МВт;

6 січня – 500,63 МВт;

7 січня – 500 МВт;

8 січня – 497 МВт.

Сьогодні, 9-го січня, зранку НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності для Полтавщини у 512 МВт, а після 11.00 скоротило його до 463 МВт.

У Кременчуцькій РВА та АТ «Полтаваобленерго» закликають жителів району та області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, адже від цього залежить стабільна робота електромереж області.

- На жаль, відновити повноцінну роботу промислових підприємств району ліміти по потужності електроенергії не дають, - зауважив Олег Лєднік.