У Кременчуцькій РВА розповіли про графіки відключень та ліміти потужності електроенергії

Після масованих ракетних обстрілів АТ «Полтаваобленерго» на території Полтавської області застосовує графіки погодинних відключень (ПГВ) та графіки аварійних відключень (ГАВ).
Починаючи з 1-го січня 2023 року, графіки погодинних відключень у нічний час не застосовувалися. Про це розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, на даний час НЕК «Укренерго» щодня доводить ліміти споживання електроенергії для Полтавської області. Зокрема:
Сьогодні, 9-го січня, зранку НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності для Полтавщини у 512 МВт, а після 11.00 скоротило його до 463 МВт.
У Кременчуцькій РВА та АТ «Полтаваобленерго» закликають жителів району та області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, адже від цього залежить стабільна робота електромереж області.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер